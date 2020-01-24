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Презентация весеннего сезона на телеканале СТБ

24.01.2020

Вчера, 23 января, состоялась презентация нового весеннего сезона на телеканале СТБ. Традиционные Национальный отбор, «Холостяк»-10, «МастерШеф. Профессионалы», а еще 450 часов сериалов и новинки сезона — грандиозными планами на 2020 год поделились ключевые лица канала. 

Презентацию открыл директор дивизиона Вещание группы StarLightMedia Дмитрий Троицкий: «Чтобы быть сильными, нам нужны только мы. Потому что сила, которая нам дана, сила, с которой «можливо все», — это любовь».

дмитрий троицкий

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук анонсировала запуск новых проектов, а также выход любимых телехитов весной 2020 года.

k.lvbkf ctvxer

Весенний сезон традиционно стартует с масштабного события — Национального отбора на Евровидение. Директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук рассказала о новых правилах Нацотбора, судейском составе и талантливых участниках в этом году.

наталья франчук

Второй сезон «МастерШеф. Профессионалы» представили судьи проекта, в числе которых была невероятная Ольга Мартыновская. Она прошла сложный путь от участницы «МастерШеф» до шеф-повара и ресторатора в Париже, а теперь готова оценивать профессиональных украинских кулинаров. 

владимир ярославский, ольга мартыновская, эктор хименес браво

В этом году особенный 10 сезон романтического реалити «Холостяк» стартует 6 марта. На презентации впервые показали лицо «неземного холостяка». Холостяк 10 сезона Макс — профессиональный пилот и владелец летной школы в Америке (Майами).

холостяк 10 макс

На телеканал СТБ возвращаются двое легендарных ведущих. Первый — это Дмитрий Карпачев, который будет вести новое психологическое семейное реалити «Супермама». Еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермама», а Дмитрий Карпачев будет комментировать их поступки и давать практические советы по воспитанию детей.

наталья франчук

С новым ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ возвращается неповторимая Оксана Байрак. Это будет откровенный разговор на важные темы в жизни каждой женщины: семейные ценности, отношения с мужчинами и воспитание детей. Кроме того весной выйдет долгожданный второй сезон «Ничто не случается дважды».

оксана байрак

Линейку откровенного разговора со зрителем продолжают проекты «Один за всіх» и «Таємниці ДНК», в рамках которых поднимаются волнующие общество вопросы.   

михаил присяжнюк

Михаил Присяжнюк – ведущий остросоциального проекта «Один за всіх»

 

татьяна высоцкая

Татьяна Высоцкая – ведущая проекта «Таємниці ДНК»

В 2020 году СТБ готовит для зрителей 450 часов премьерного сериального контента. Продюсер сериального производства группы StarLightMedia Галина Балан-Тимкина представила сериалы «Акушерка» и «Хорошая жена», в центре которых сильные женские характеры. 

галина балан тимкина

В весеннем сезоне в эфире телеканала СТБ выйдут первая украинская адаптация международного формата «Слід» и проект, основанный на реальных событиях, «Сліпа». Генеральный продюсер этих проектов Дарья Легони-Фиалко поделилась эксклюзивными подробностями со съемок.

дарья легони фиалко

«Спіймати Кайдаша» — еще один премьерный сериал СТБ, созданный при поддержке Министерства культуры по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сценарист Наталка Ворожбит рассказала о создании современной экранизации классического произведения.

наталка ворожбит

Лучший продукт телесезона сериал «Крепостная» получит продолжение и выйдет на экраны уже в 2021 году. Шоураннер Тала Пристаецкая анонсировала старт съемок уже через несколько недель и пообещала, что в 3-м сезоне мы точно узнаем, жив ли Жадан.

тала пристаецкая

Не пропустите грандиозный весенний сезон на телеканале СТБ!

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