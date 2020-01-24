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Ольга Мартыновская: Я снова очень счастлива!

24.01.2020

Уже известна дата старта второго сезона «МастерШеф. Профессионалы», а также обновленный состав жюри. К Эктору Хименес-Браво и Владимиру Ярославскому присоединилась очаровательная Ольга Мартыновская. Своими эмоциями она поделилась в новом посте в Instagram. Подробности читайте в материале.

Вскоре на телеканале СТБ мы увидим 2 сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы». Победительница 3 сезона кулинарного шоу и успешный шеф-повар Ольга Мартыновская стала новой судьей. Для нее возвращение на родную кухню проекта знаковое событие в жизни. Ольга поделилась своим взрывом эмоций в новом посте в Instagram.

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Счастлива.

Я снова очень счастлива!

Вдохновенно и радостно от того, что мама говорила правду: «Доченька, усердно работай, живи по совести, мечтай искренне и станет все возможным». Произошло круче, чем я себе думала! Представляете, теперь я, Ольга Мартыновская, судья «МастерШеф. Профессионалы». Вааааауууууу!

Приключение обещает быть захватывающим. Полетели!

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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