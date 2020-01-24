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Мой ребенок — от суррогатной матери: откровенное признание Оксаны Байрак

24.01.2020

Женщина с планеты Любовь, легендарная кинопродюсер и кинорежиссер Оксана Байрак сделала откровенное заявление: у нее есть ребенок от суррогатной матери. Когда это стало известно и почему Оксана Байрак заговорила об этом — читайте подробнее в материале.

оксана байрак

Вчера, 23 января, телеканал СТБ презентовал весенний сезон 2020. Стало известно, что весной запускается новое ток-шоу «О чем молчат женщины», ведущей которого станет Оксана Байрак. Любимица всех женщин и мужчин будет говорить откровенно о настоящих проблемах, о которых многие предпочитают молчать. 

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Во время своего выступления Оксана затронула тему суррогатного материнства. Как оказалось, неспроста. Данная история раскроется не только в рамках ток-шоу «О чем молчат женщины», а уже коснулась и саму Оксану Байрак. 

оксана байрак

«Я сильна в этом, потому что я сама занимаюсь вопросом суррогатного материнства, а мой ребенок — от суррогатной матери», — призналась кинорежиссер.  

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