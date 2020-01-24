Лунный календарь стрижек на январь 2020 года поможет вам выбрать правильную дату для посещения парикмахерской. Чтобы добиться идеального результата и не повредить волосы во время стрижки или окраски, нужно учитывать фазу Луны в январе 2020 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

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Начало нового года ‒ прекрасное время для экспериментов с волосами. Ведь модная женская стрижка или новый цвет волос могут не только изменить образ, но и жизнь!

Однако мастер не всегда может добиться идеального цвета волос. И это не всегда его вина, ведь на качество стрижки и окрашивания влияет дата, которую вы выбрали для посещения парикмахерского салона. Поэтому перед тем, как записаться на стрижку или покраску волос, ознакомьтесь с лунным календарем. В нем вы найдете подсказку, какую дату лучше выбрать.

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Благоприятные дни для стрижки волос в январе 2020 года

В январе будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заблаговременно записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно стричься 04‒08,11‒15 и 22 января.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в январе 2020 года

Отказаться от окрашивания волос, а также новой стрижки следует в такие дни: 3, 9‒10, 16‒21, 23‒31 января. Эти дни лучше посвятите своей семье или просто поваляйтесь в кровати и хорошенько отдохните.

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