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Гороскоп на январь 2020 от экстрасенсов СТБ: чего ждать каждому из знаков зодиака

24.01.2020

Гороскоп на январь 2020 года расскажет вам, как лучше всего провести первый месяц нового года. Куда необходимо направить свою энергию, а каких обстоятельств лучше избегать? Чтобы январь 2020 года запомнился вам только позитивными моментами, читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Astrology symbols in circle.

Гороскоп на январь 2020 – Овны

У Овнов начало января будет относительно спокойным. Отдохните от суеты и не стройте грандиозных планов. Накапливайте энергию, занимайтесь саморазвитием и ожидайте приятных новостей от начальства. В середине месяца Овнов ждут масштабные и положительные перемены на работе и в личной жизни. 

Гороскоп на январь 2020 – Тельцы

Январь для Тельцов период самостоятельных решений. Только вы вершите свою судьбу. Если будете опираться на свои чувства и знания, то все принятые решения благоприятно изменят вашу жизнь. В любви у Тельцов настанет период раздумий. Помните, важно только то, что чувствуете вы. 

Гороскоп на январь 2020 – Близнецы

В январе звезды подарят Близнецам умиротворение и стабильность. Оставайтесь собой, и благополучие в различных сферах жизни само вас вскоре настигнет. Также Близнецам стоит не сопротивляться изменениям на протяжении всего месяца. Даже если они покажутся вам негативными, просто поверьте: в скором будущем все изменится только к лучшему.

Гороскоп на январь 2020 – Раки

Ракам в этом месяце важно быть более осторожными с капиталовложениями. Прежде чем потратить кровно заработанные – проверьте все возможные риски. Звезды советуют перенести любые денежные вложения на следующий месяц. Также Ракам стоит обратить внимание на здоровье и больше отдыхать.

Гороскоп на январь 2020 – Львы

Львы в январе подвержены травмированию. Поэтому лучше отложите походы в тренажерный зал и пробежки до конца месяца. В отношениях у всех представителей знака грядет пора взаимопонимания. Но вокруг вас много завистников. Берегите свое счастье и помните, что оно любит тишину. 

Гороскоп на январь 2020 – Девы

В январе Девы смогут преуспеть в финансовом плане. Все ваши покупки и капиталовложения окупятся в полной мере. Вам пора реализовать давние планы, связанные с домом, семьей и любимым человеком. В январе Девам стоит вложить деньги в недвижимость или любые другие крупные покупки. 

Гороскоп на январь 2020 – Весы

В первой половине января Весам нужно продуктивно поработать и решить семейные финансовые вопросы. Кардинальных перемен не предвидится. Оставайтесь собой и не переживайте по пустякам. Во второй половине возьмите отпуск и отправьтесь с семьей за город. Это укрепит ваши взаимоотношения и поможет настроиться на позитивный лад. 

Гороскоп на январь 2020 – Скорпионы

В январе Скорпионам необходимо использовать все свое упорство для достижения поставленных целей. Все финансовые проблемы начнут решаться ближе к середине месяца. В любовных делах у Скорпионов будет идиллия и взаимопонимание. Одиноким представителям этого знака стоит обратить внимание на коллег. 

Гороскоп на январь 2020 – Стрельцы

Стрельцам в январе звезды рекомендуют заняться планированием бюджета. Любые ваши траты окупятся ближе к концу месяца. Остерегайтесь необдуманных капиталовложений. В делах сердечных рискуйте и проявляйте свои чувства не словом, а делом. 

Гороскоп на январь 2020 – Козероги

Первая половина января для Козерогов удачна для любви и укрепления отношений. С любимым человеком будьте мягче и снисходительней. Одинокие Козероги смогут очаровать вторую половинку своей улыбкой и чувством юмора. Первый месяц нового года будет очень продуктивным для творческих начинаний. 

Гороскоп на январь 2020 – Водолеи

Январь поможет найти Водолеям свой жизненный путь и добиться успеха во всех начинаниях. Важно сохранять спокойствие и доверять мнению близких. В делах сердечных стоит прислушиваться к своему шестому чувству.  

Гороскоп на январь 2020 – Рыбы

Рыбам пора начинать делать то, что всегда откладывали на потом. Не бойтесь совершать сумасшедшие поступки. Именно они приведут вас к желаемому результату. У одиноких Рыб любое новое знакомство не выйдет за рамки простой дружбы. Парам рекомендуем быть снисходительней и прощать ошибки второй половинки. 

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