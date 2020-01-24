Гороскоп на 25 января 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен подумать о своих финансах, а кому следует поберечь свое здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Прекрасный день. В вашем окружении появятся новые интересные люди, которые сыграют в вашей судьбе важную роль.

Телец

Опасный день. Могут возникнуть серьезные проблемы с финансами. Есть риск краж, так что тщательно следите за своими вещами.

Близнецы

Обратите внимание на свое здоровье. Выглядите вы неважно. Вместо того, чтобы пахать, как лошадь, лучше отдохните. Всех денег не заработаешь.

Рак

Вам нужно расслабиться и полностью отдаться новым чувствам. Вы слишком консервативны. Откройтесь миру. И побольше улыбайтесь.

Лев

Сегодня не ваш день. Вы будто сами будете искать, с кем бы поссориться. Если у вас накопилось много негатива, слейте его в спортзале, а не на живых людей.

Дева

Сегодня вы полностью посвятите день окружающим. Будете много советовать. Однако учтите, что ваше мнение не всем интересно. Так что когда вас попросят остановиться и помолчать, не принимайте все близко к сердцу.

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Весы

Сегодня на вас навалится множество проблем. И решить все вопросы поможет ваша интуиция и внутренний голос. Вечер проведите в тишине.

Скорпион

Сложный день. Придется отстаивать свое «я» перед малознакомыми людьми. Но уйти от ответа и бурного спора не удастся, догонят. Так что запаситесь терпением.

Стрелец

Прекрасный день для того, чтобы посетить косметолога. И неважно, сколько вам лет: 20 или 99. Сегодня главное – позаботиться о своей красоте и здоровье.

Козерог

Вас игнорирует начальство. Обидно, что не замечают ваших талантов. Не переживайте, а лучше докажите мастерство на деле.

Водолей

Есть риск простудных заболеваний. Звезды советуют не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу. Мало ли, что там может случиться.

Рыбы

Прекрасный день для творческих Рыб. Ваши идеи просто нарасхват. Начальство в восторге, клиенты довольны. Что еще вам надо?

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