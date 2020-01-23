Букмекеры обнародовали первые ставки на победителя Евровидения-2020. Под номером 1 твердо держится представитель Италии, а Украине пророчат выход в десятку финалистов! Подробнее о ставках на победителя читайте в материале.

Известно, что Евровидение 2020 стартует 12 мая в Роттердаме. Букмекеры уже поделились прогнозами, кому достанется желанная победа.

Согласно прогнозам букмекеров на сайте eurovisionworld.com, победу пророчат артисту из Италии. Далее в списках – представители России и Швеции. Четвертое и пятое места достались Норвегии и Дании. Представитель Нидерландов — страны-хозяйки Евровидения-2020 — оказался на шестом. Украина тоже попала в топ-10 и, по мнению букмекеров, займет девятое место.

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