Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: когда выйдет украинская адаптация формата

23.01.2020

В весеннем сезоне 2020 года в эфире телеканала СТБ появится многосерийный проект «Слід». Это будет украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Подробности читайте в материале. 

Чтобы сериал пришелся по душе требовательному украинскому зрителю, его адаптацией под наши реалии занимается компания SPACE Production

«Слід» это уникальный в своем роде формат, в котором на сегодняшний день существует более 2500 эпизодов, и его довольно-таки успешно адаптировали в нескольких других странах. Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук ранее прокомментировала работу над сценарием «Слід» так: 

Он успешно адаптирован в нескольких странах – к примеру, в Польше первые два сезона были лидером слота, и сейчас поляки разрабатывают третий сезон. Кто-то даже пытался скопировать формат. Мы же вместе с нашими партнерами готовим по-настоящему украинскую адаптацию, которая будет очень близка и понятна нашей аудитории, потому что в основе каждого эпизода лежат реальные человеческие отношения.

Не так давно стартовали съемки украинской адаптации израильского формата «Слід»! По традиции в первый съемочный день режиссер проекта Владимир Мельниченко вместе с командой разбили тарелку. Он также поделился своими эмоциями и мыслями о грядущей работе:

«Слід», на самом деле, – один из беспрецедентных проектов в Европе. Таких очень мало. Прототип живет 13 лет и поэтому очень амбициозно ставить такую большую махину. 

С технологической точки зрения это очень сложно, как и с творческой, потому что оригинальная история запускалась 13 лет назад и была совсем другая конкурентная среда. Сейчас же количество проектов растет в геометрической прогрессии, особенно детективов. В этом жанре трудно создать что-то новое, но и перенасыщения нет, ведь нам всегда будет интересно узнать, кто же убийца, познакомиться с новым Холмсом, хотя это уже двадцатый кинематографический Шерлок в истории. Именно поэтому, когда мы создавали свою команду, у всех горели глаза и сердца. Мы напряженно работаем и думаем, что нам все удастся и зритель нас полюбит.

Известно, что роль главной героини досталась Татьяне Кравченко. Она также поделилась своими мыслями о проекте и героине: 

Это очень классный проект, сценарий которого внесен в «Книгу рекордов Гиннесса». Из того, что мне известно на данный момент, мой персонаж Ольга Косач. Героиня очень справедливая и сильная как личность. Надеюсь, что я в реальности такая же, как и она.  

Напоминаем, что премьера сериала запланирована на весенний сезон 2020 года. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить