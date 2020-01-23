В весеннем сезоне 2020 года в эфире телеканала СТБ появится многосерийный проект «Слід». Это будет украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Подробности читайте в материале.

Чтобы сериал пришелся по душе требовательному украинскому зрителю, его адаптацией под наши реалии занимается компания SPACE Production.

«Слід» – это уникальный в своем роде формат, в котором на сегодняшний день существует более 2500 эпизодов, и его довольно-таки успешно адаптировали в нескольких других странах. Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук ранее прокомментировала работу над сценарием «Слід» так:

Он успешно адаптирован в нескольких странах – к примеру, в Польше первые два сезона были лидером слота, и сейчас поляки разрабатывают третий сезон. Кто-то даже пытался скопировать формат. Мы же вместе с нашими партнерами готовим по-настоящему украинскую адаптацию, которая будет очень близка и понятна нашей аудитории, потому что в основе каждого эпизода лежат реальные человеческие отношения.

Не так давно стартовали съемки украинской адаптации израильского формата «Слід»! По традиции в первый съемочный день режиссер проекта Владимир Мельниченко вместе с командой разбили тарелку. Он также поделился своими эмоциями и мыслями о грядущей работе:

«Слід», на самом деле, – один из беспрецедентных проектов в Европе. Таких очень мало. Прототип живет 13 лет и поэтому очень амбициозно ставить такую большую махину.

С технологической точки зрения это очень сложно, как и с творческой, потому что оригинальная история запускалась 13 лет назад и была совсем другая конкурентная среда. Сейчас же количество проектов растет в геометрической прогрессии, особенно детективов. В этом жанре трудно создать что-то новое, но и перенасыщения нет, ведь нам всегда будет интересно узнать, кто же убийца, познакомиться с новым Холмсом, хотя это уже двадцатый кинематографический Шерлок в истории. Именно поэтому, когда мы создавали свою команду, у всех горели глаза и сердца. Мы напряженно работаем и думаем, что нам все удастся и зритель нас полюбит.

Известно, что роль главной героини досталась Татьяне Кравченко. Она также поделилась своими мыслями о проекте и героине:

Это очень классный проект, сценарий которого внесен в «Книгу рекордов Гиннесса». Из того, что мне известно на данный момент, мой персонаж – Ольга Косач. Героиня очень справедливая и сильная как личность. Надеюсь, что я в реальности такая же, как и она.

Напоминаем, что премьера сериала запланирована на весенний сезон 2020 года.

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