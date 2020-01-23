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Оксана Байрак представила захватывающий тизер 2 сезона «Ничто не случается дважды»

23.01.2020

Оксана Байрак не устает радовать своих поклонников эксклюзивными подробностями о съемках 2 сезона «Ничто не случается дважды». Так, режиссер представила первый тизер продолжения фильма. Подробнее читайте в материале.

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После окончания 1 сезона «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак долгое время интриговала поклонников, будет ли продолжение полюбившегося фильма. Именно любовь миллионов зрителей помогла Оксане вдохновиться на написание сценария ко 2 сезону. И вот съемки подошли к концу, а режиссер уже представляет первый тизер, «маленькую зарисовку» к легендарному любовному блокбастеру.

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Смотрите 2 сезон многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ уже этой весной!

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