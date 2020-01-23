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Неблагоприятные дни в феврале

23.01.2020

Для того, чтобы месяц прошел удачно и все задуманное сбылось, нужно обращать внимание на неблагоприятные дни. Финалист 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Дмитрий Раю рассказал, когда в феврале стоит ждать неблагоприятные дни каждому знаку зодиака по восточному календарю. 

Чего нельзя делать в неблагоприятные дни:

  • назначать важные встречи (деловые и романтические)
  • планировать
  • делать операции
  • ходить к косметологу
  • совершать крупные покупки и сделки
  • принимать важные решения 

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Неблагоприятные дни в феврале для представителей знаков восточного календаря: 

Крыса 9, 21

Бык 10, 22

Тигр 11, 23

Кролик 11, 24

Дракон 1, 13 ,25

Змея 2, 14, 26

Лошадь 3, 15, 27

Коза 4, 16, 28

Обезьяна 5, 17, 29

Петух 6, 18

Собака 7, 19

Свинья 8, 20

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Если по календарю день для вас не благоприятный, то это вовсе не означает, что нужно закрыться в квартире за железной дверью и ждать полуночи, чтобы рок невезения вас покинул. Вовсе нет. Просто обратите внимание на то, чего не стоит делать в неблагоприятную для вас дату. 

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