Для того, чтобы месяц прошел удачно и все задуманное сбылось, нужно обращать внимание на неблагоприятные дни. Финалист 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Дмитрий Раю рассказал, когда в феврале стоит ждать неблагоприятные дни каждому знаку зодиака по восточному календарю.

Чего нельзя делать в неблагоприятные дни:

назначать важные встречи (деловые и романтические)

планировать

делать операции

ходить к косметологу

совершать крупные покупки и сделки

принимать важные решения

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Неблагоприятные дни в феврале для представителей знаков восточного календаря:

Крыса — 9, 21

Бык — 10, 22

Тигр — 11, 23

Кролик — 11, 24

Дракон — 1, 13 ,25

Змея — 2, 14, 26

Лошадь — 3, 15, 27

Коза — 4, 16, 28

Обезьяна — 5, 17, 29

Петух — 6, 18

Собака — 7, 19

Свинья — 8, 20

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Если по календарю день для вас не благоприятный, то это вовсе не означает, что нужно закрыться в квартире за железной дверью и ждать полуночи, чтобы рок невезения вас покинул. Вовсе нет. Просто обратите внимание на то, чего не стоит делать в неблагоприятную для вас дату.

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