Неблагоприятные дни в феврале
Для того, чтобы месяц прошел удачно и все задуманное сбылось, нужно обращать внимание на неблагоприятные дни. Финалист 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Дмитрий Раю рассказал, когда в феврале стоит ждать неблагоприятные дни каждому знаку зодиака по восточному календарю.
Чего нельзя делать в неблагоприятные дни:
- назначать важные встречи (деловые и романтические)
- планировать
- делать операции
- ходить к косметологу
- совершать крупные покупки и сделки
- принимать важные решения
Больше по теме: Как снять сглаз с ребенка
Неблагоприятные дни в феврале для представителей знаков восточного календаря:
Крыса — 9, 21
Бык — 10, 22
Тигр — 11, 23
Кролик — 11, 24
Дракон — 1, 13 ,25
Змея — 2, 14, 26
Лошадь — 3, 15, 27
Коза — 4, 16, 28
Обезьяна — 5, 17, 29
Петух — 6, 18
Собака — 7, 19
Свинья — 8, 20
Если по календарю день для вас не благоприятный, то это вовсе не означает, что нужно закрыться в квартире за железной дверью и ждать полуночи, чтобы рок невезения вас покинул. Вовсе нет. Просто обратите внимание на то, чего не стоит делать в неблагоприятную для вас дату.