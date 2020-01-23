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Гороскоп на 24 января 2020 года от экстрасенсов СТБ

23.01.2020

Гороскоп на 24 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кого ждут прекрасные новости на работе, а кто должен спуститься с небес на землю? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп 2020

Овен

На работе все стабильно. Однако вам следует более корректно строить отношения с коллегами. Некоторые не воспринимают вас всерьез и пользуются вашей добротой. 

Телец

Очень важный день. Возможно, вам предстоит принять судьбоносное решение. Если нужно, спросите совета у близкого человека. Только не рассказывайте всем о своих планах. 

Близнецы

Вы засиделись на одном месте: дом-работа-дом… Вам нужно разнообразить свои будни. Сходите в кино, театр, на выставку… Возможно, вы познакомитесь с новыми и интересными людьми. 

Рак

Иногда вы бываете слишком недоверчивы. Из-за своей обидчивости портите отношения с близкими людьми. Постарайтесь устроить романтический сюрприз своей второй половинке. 

Лев

Вам кажется, что вы больше не развиваетесь и застряли на одном месте. Что ж, иногда такое бывает. Возьмите паузу, чтобы разобраться в себе. Главное, верьте в свои силы. 

Дева

Сегодня все ваши финансовые проблемы разрешатся сами собой. Вы под новым углом взглянете на некоторых людей, возможно, даже измените свое мнение о недругах. 

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Весы

Сегодня вас ждет очень активный день. Даже если вы хотели отлежаться, этому не бывать. За короткий промежуток времени вы сможете переделать уйму важных дел. А к ужину еще и тортик испечете. 

Скорпион

Ваша осторожность может сыграть с вами злую шутку. Да, бросаться в омут с головой – неразумно, но и откладывать все дела только из-за некоторых неурядиц не стоит. Возможно, пора рискнуть?

Стрелец

Вы слишком зациклились на своих неудачах. Если вас одолевают сомнения и нерешительность, почитайте мотивационную книгу. Будьте увереннее в себе. У вас все получится. 

Козерог

Козерогам можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – этим делам сегодня будет сопутствовать удача, и они принесут желаемые плоды.

Водолей

Сегодня у вас просто замечательный день. Вы получите несколько заманчивых предложений по работе. Во второй половине дня решите серьезный конфликт и даже можете получить премию. 

Рыбы

Вас полностью поглотила новая идея. Однако в погоне за мечтой вы забыли о насущных проблемах, которые нужно решить. И кроме вас этого никто не сделает. 

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