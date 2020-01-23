Болгария возвращается на Евровидение-2020! После отсутствия в прошлом году страна реабилитировалась и уже озвучила имя своего представителя на грядущем песенном конкурсе. От Болгарии на Евровидении-2020 выступит певица Victoria. Подробнее об участнице – в материале.

Национальная телекомпания Болгарии сообщила, что Виктория Георгиева была отобрана для представления страны на самом масштабном песенном конкурсе Европы. Исполнительница стала третьим оглашенным участником Евровидения-2020 в Роттердаме.

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В прошлом году телекомпания BNT (Национальная телекомпания Болгарии) сообщила об отказе страны от участия в песенном конкурсе, аргументировав это оптимизацией государственных расходов. Цена вопроса для участия и непосредственно подготовки к Евровидению оказалась значительно выше, чем могло себе позволить телевидение Болгарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Victoria

Представительнице Болгарии на Евровидении-2020 Виктории Георгиевой (Victoria) 22 года. Поп-исполнительница прославилась благодаря своему участию в болгарской версии популярного шоу талантов «X-Factor». Victoria выпустила два сингла на болгарском языке. Ее последний сингл «I Wanna Know» был выпущен в июне 2019 года и имеет более 700 000 просмотров в YouTube.

Для певицы возможность представлять родную страну на таком большом песенном конкурсе – большая честь и повод для гордости. Victoria считает, что быть болгарским послом на Евровидении-2020 – огромная ответственность, так как этот конкурс очень важен для многих соотечественников.

А пока мы ждем презентацию конкурсной композиции представительницы Болгарии на Евровидении-2020 Victoria, предлагаем послушать ее песню «I Wanna Know».



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