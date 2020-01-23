Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2020: от Болгарии выступит певица Victoria

23.01.2020

Болгария возвращается на Евровидение-2020! После отсутствия в прошлом году страна реабилитировалась и уже озвучила имя своего представителя на грядущем песенном конкурсе. От Болгарии на Евровидении-2020 выступит певица Victoria. Подробнее об участнице – в материале.

victoria

Национальная телекомпания Болгарии сообщила, что Виктория Георгиева была отобрана для представления страны на самом масштабном песенном конкурсе Европы. Исполнительница стала третьим оглашенным участником Евровидения-2020 в Роттердаме. 

Больше по теме: Евровидение-2020: от Бельгии выступит группа Hooverphonic

В прошлом году телекомпания BNT (Национальная телекомпания Болгарии) сообщила об отказе страны от участия в песенном конкурсе, аргументировав это оптимизацией государственных расходов. Цена вопроса для участия и непосредственно подготовки к Евровидению оказалась значительно выше, чем могло себе позволить телевидение Болгарии.   

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Victoria

Представительнице Болгарии на Евровидении-2020 Виктории Георгиевой (Victoria) 22 года. Поп-исполнительница прославилась благодаря своему участию в болгарской версии популярного шоу талантов «X-Factor». Victoria выпустила два сингла на болгарском языке. Ее последний сингл «I Wanna Know» был выпущен в июне 2019 года и имеет более 700 000 просмотров в YouTube.

Для певицы возможность представлять родную страну на таком большом песенном конкурсе – большая честь и повод для гордости. Victoria считает, что быть болгарским послом на Евровидении-2020 – огромная ответственность, так как этот конкурс очень важен для многих соотечественников. 

А пока мы ждем презентацию конкурсной композиции представительницы Болгарии на Евровидении-2020 Victoria, предлагаем послушать ее песню «I Wanna Know». 


Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить