41 страна будет участвовать в Евровидении-2020

В юбилейном 65-м песенном конкурсе Евровидение, который пройдет весной 2020 года в нидерландском Роттердаме, примут участие представители 41 страны. Об этом заявили организаторы Евровидения на официальном сайте конкурса.

Двадцать участников пройдут в финал, где к ним присоединятся представители «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также конкурсант от страны-хозяйки — Нидерландов. Как известно, в 2019 году Болгария и Украина не принимали участия в Евровидении, но уже в 2020 году ожидается их возвращение.

Жеребьевка для определения того, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран, состоится 28 января.

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