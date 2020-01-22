Поздравления с китайским Новым годом 2020
В 2020 году китайский Новый год наступит 25 января. Поздравить близких и друзей с праздником можно с помощью оригинальных сообщений! Редакция STB.UA собрала для вас в материале самые интересные и необычные стихи, приуроченные китайскому Новому году.
Больше по теме: Когда китайский Новый год 2020 по восточному календарю
***
Новый год прошел давно,
А китайцам все равно.
Что сказать — они ж китайцы,
Календарь у них другой!
Мы не против, и за это
Примем чарочку с тобой.
Поздравленья с Новым годом
Шлем китайскому народу!
***
Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.
***
Что за праздник в этот раз?
Китайский Новый год сейчас!
Желаю вам безмерно счастья,
Пускай минуют вас несчастья,
Желаю праздник встретить дружно,
Чтобы было в жизни все, что нужно.
Удача пусть в дом постучится,
Желаю грезам вашим сбыться!
***
Фонарики зажгутся
И станет всё, как в сказке,
И звёзды все сойдутся
Для вас в восточный праздник,
Улягутся проблемы
И пышный рой забот.
Сегодня мы встречаем
Китайский Новый год!
***
Новый Год за китайской стеной.
Примем в празднике соучастье,
Его встретим нашей страной.
В Новый Год пожелаю я счастья!
***
Hе будет пусть у вас тревог гнетущих
Долой безрадостный прогноз!
Желаем, чтобы Китайский год грядущий
Одни лишь радости вам всем принес!
Больше по теме: Китайский Новый год: история и традиции
***
Ни забот, ни бед не зная
И не ведая хлопот,
Люди празднуют в Китае
Свой особый Новый Год!
Календарь у них древнейший,
Нет такого у других.
Уж давно справляют гейши
Год в традициях своих!
Поздравление с Новым годом на китайском языке:
新年快乐(xīn nián kuài lè) – с Новым годом! (син ньен куай лэ)