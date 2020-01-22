Поздравления с китайским Новым годом 2020

В 2020 году китайский Новый год наступит 25 января. Поздравить близких и друзей с праздником можно с помощью оригинальных сообщений! Редакция STB.UA собрала для вас в материале самые интересные и необычные стихи, приуроченные китайскому Новому году.

Больше по теме: Когда китайский Новый год 2020 по восточному календарю

***

Новый год прошел давно,

А китайцам все равно.

Что сказать — они ж китайцы,

Календарь у них другой!

Мы не против, и за это

Примем чарочку с тобой.

Поздравленья с Новым годом

Шлем китайскому народу!



***

Новый год в Китае нынче,

Скоро новый зверь придет.

Пусть семье он только счастья

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

***

Что за праздник в этот раз?

Китайский Новый год сейчас!

Желаю вам безмерно счастья,

Пускай минуют вас несчастья,

Желаю праздник встретить дружно,

Чтобы было в жизни все, что нужно.

Удача пусть в дом постучится,

Желаю грезам вашим сбыться!



***

Фонарики зажгутся

И станет всё, как в сказке,

И звёзды все сойдутся

Для вас в восточный праздник,

Улягутся проблемы

И пышный рой забот.

Сегодня мы встречаем

Китайский Новый год!

***

Новый Год за китайской стеной.

Примем в празднике соучастье,

Его встретим нашей страной.

В Новый Год пожелаю я счастья!

***

Hе будет пусть у вас тревог гнетущих

Долой безрадостный прогноз!

Желаем, чтобы Китайский год грядущий

Одни лишь радости вам всем принес!

Больше по теме: Китайский Новый год: история и традиции

***

Ни забот, ни бед не зная

И не ведая хлопот,

Люди празднуют в Китае

Свой особый Новый Год!

Календарь у них древнейший,

Нет такого у других.

Уж давно справляют гейши

Год в традициях своих!

Поздравление с Новым годом на китайском языке:

新年快乐(xīn nián kuài lè) – с Новым годом! (син ньен куай лэ)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ