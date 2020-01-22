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Поздравления с китайским Новым годом 2020

22.01.2020

В 2020 году китайский Новый год наступит 25 января. Поздравить близких и друзей с праздником можно с помощью оригинальных сообщений! Редакция STB.UA собрала для вас в материале самые интересные и необычные стихи, приуроченные китайскому Новому году.

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кн

***

Новый год прошел давно,
А китайцам все равно.
Что сказать — они ж китайцы,
Календарь у них другой!

Мы не против, и за это
Примем чарочку с тобой.
Поздравленья с Новым годом
Шлем китайскому народу!

***

Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.

***

Что за праздник в этот раз?
Китайский Новый год сейчас!
Желаю вам безмерно счастья,
Пускай минуют вас несчастья,
Желаю праздник встретить дружно,
Чтобы было в жизни все, что нужно.
Удача пусть в дом постучится,
Желаю грезам вашим сбыться!

***

Фонарики зажгутся

И станет всё, как в сказке,

И звёзды все сойдутся

Для вас в восточный праздник,

Улягутся проблемы

И пышный рой забот.

Сегодня мы встречаем

Китайский Новый год!

kitayskiy-novy-god-2016

***

Новый Год за китайской стеной.

Примем в празднике соучастье,

Его встретим нашей страной.

В Новый Год пожелаю я счастья!

***

Hе будет пусть у вас тревог гнетущих

Долой безрадостный прогноз!

Желаем, чтобы Китайский год грядущий

Одни лишь радости вам всем принес!

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китайский-новый-год-2017

***

Ни забот, ни бед не зная

И не ведая хлопот,

Люди празднуют в Китае

Свой особый Новый Год!

Календарь у них древнейший,

Нет такого у других.

Уж давно справляют гейши

Год в традициях своих!

Поздравление с Новым годом на китайском языке:

新年快乐(xīn nián kuài lè) – с Новым годом! (син ньен куай лэ)

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