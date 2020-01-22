Как лечить грипп: советы от врача телеканала СТБ

Вирус гриппа выделяется со слюной, мокротой при кашле, чихании и разговоре. По словам врачей, игнорировать даже самые первые признаки этого заболевания нельзя, так как грипп не страшен сам, а страшны и иногда катастрофичны его осложнения. Но чем же нужно лечиться при гриппе и сколько времени в среднем понадобится для выздоровления? Врач телеканала СТБ Ирина Чуева поделилась советами.

Если вы чувствуете, что заболеваете, лучше остаться дома. Позаботьтесь о себе и окружающих.

Как лечить грипп:

В комнате должно быть прохладно и влажно. Желательно регулярно мыть полы, увлажнять, проветривать комнату, где находится больной.

Пить большое количество жидкости! Рекомендуются компоты, морсы, чай.

Промывать нос солевым раствором.

Сбивать температуру рекомендуют после 38, но если у вас она ниже, а чувствуете вы себя плохо, — действуйте, не ждите, когда станет еще хуже!

Если появился кашель, одышка, озноб, гнойные выделения из носа, сильная слабость и сонливость — нужно обращаться за помощью в больницу.

При поражении верхних дыхательных путей не начинайте самостоятельно принимать отхаркивающие средства – они только усилят кашель. При данных симптомах лечение должен назначать только врач.

Любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи без вмешательства медицинской помощи в нужный момент может вызвать серьезные осложнения.

Грозное осложнение гриппа — пневмония. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз.

В команде со своим доктором вы справитесь с гриппом! Поэтому следите за здоровьем и уделяйте больше времени себе и своему самочувствию.

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