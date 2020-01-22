Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Иракли Макацария назвал своего фаворита на Нацотборе-2020

22.01.2020

Уже 8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Участники в процессе жеребьевки вытянули свои номера и уже точно знают, в какой поочередности выйдут на сцену. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария назвал фаворита, за которого будет болеть.

иракли макацария

Иракли Макацария поделился со своими поклонниками приятной новостью. Во-первых, тренер будет смотреть Нацотбор на Евровидение-2020, а во-вторых, он уже точно знает, за кого будет болеть и кого поддерживать. 

иракли макацария

В списке участников в 2020 году есть GIO, который уже 8 февраля выступит под 7-м номером. Молодой музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Исполнитель уже представил свою песню под названием «Feeling so Lost».

Больше по теме: GIO: биография, творчество и все новости об артисте

Иракли Макацария опубликовал общее фото с GIO, которое подписал: «Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Мой друг GIO в Национальном отборе на Евровидение-2020. Ещё совсем недавно мы только разговаривали с ним и он рассказывал, как сильно хочет принять участие в этом конкурсе. Гио, я горжусь тобой, и будь уверен, что поддержка от меня тебе обеспечена».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить