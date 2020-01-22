Иракли Макацария назвал своего фаворита на Нацотборе-2020

Уже 8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Участники в процессе жеребьевки вытянули свои номера и уже точно знают, в какой поочередности выйдут на сцену. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария назвал фаворита, за которого будет болеть.

Иракли Макацария поделился со своими поклонниками приятной новостью. Во-первых, тренер будет смотреть Нацотбор на Евровидение-2020, а во-вторых, он уже точно знает, за кого будет болеть и кого поддерживать.

В списке участников в 2020 году есть GIO, который уже 8 февраля выступит под 7-м номером. Молодой музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Исполнитель уже представил свою песню под названием «Feeling so Lost».

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Иракли Макацария опубликовал общее фото с GIO, которое подписал: «Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Мой друг GIO в Национальном отборе на Евровидение-2020. Ещё совсем недавно мы только разговаривали с ним и он рассказывал, как сильно хочет принять участие в этом конкурсе. Гио, я горжусь тобой, и будь уверен, что поддержка от меня тебе обеспечена».

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