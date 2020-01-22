Гороскоп на 23 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому сегодня нужно проявить сдержанность, а кто может подумать о смене профессии? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Прекрасный день для любых начинаний. Вы с легкостью решите все вопросы, которые возникнут в течение дня. Однако из-за своей капризности во второй половине дня можете сильно поссориться с любимым человеком.

Телец

Очень напряженный день. Могут провалиться деловые переговоры. Вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что вы полностью погрузитесь в их решение.

Близнецы

День обещает быть очень насыщенным. Для того, чтобы не погрязнуть в делах, звезды рекомендуют не суетиться и решать все вопросы постепенно.

Рак

Прекрасный день для начала семейного дела. Поговорите со своей второй половинкой, возможно, вам давно стоит заняться бизнесом? Составьте план ‒ и вперед!

Лев

Постарайтесь как можно больше времени проводить со своей семьей. Поберегите здоровье: не переедайте и уж тем более не злоупотребляйте алкоголем.

Дева

Будьте осторожны. Не принимайте кардинальных решений, особенно если это касается финансов и наследства. Есть вероятность продвижения по службе, но только в том случае, если вы хорошенько себя проявите.

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Весы

День конфликтов. Практически каждый человек из вашего окружения попытается вывести вас из себя. Проявите как можно больше спокойствия и не ведитесь на провокации.

Скорпион

Проявите всю свою щедрость. У вас ее очень много. Помогите тем, кому повезло меньше. Уверены, это вам воздастся сторицей. Обратите внимание на свое здоровье. Возможно, вам стоит укрепить иммунитет.

Стрелец

Прекрасный день для новых знакомств. Проявите все свое очарование. Вероятна встреча с очень влиятельным человеком. Постарайтесь войти к нему в доверие. Такие связи в будущем вам пригодятся.

Козерог

Сложный день. В первой половине дня вы решите очень много вопросов. Однако после обеда на вас навалится туча проблем. Половина из них ‒ домашние хлопоты и финансовые неурядицы.

Водолей

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, вам удастся сотворить нечто выдающееся. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми.

Рыбы

Прекрасный день для заключения брака, путешествий и начала карьеры. Возможно, пришло время сменить профессию? В отношениях с любимым все стабильно. Не нервничайте, никуда он от вас не денется.

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