Гороскоп на 22 января 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен подумать о своих финансах, а кому следует поберечь свое здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Не очень благоприятный день в плане здоровья. Могут обостриться хронические заболевания. Так что постарайтесь не напрягаться на работе. Вечер проведите в кругу близких.

Телец

Будьте осторожны. Есть риск здорово накосячить на работе. Возможны конфликты с близкими, но только потому, что вы излишне пытаетесь их контролировать.

Близнецы

Время планировать отдых. Если есть возможность ‒ улетите в теплые края. Если же ваши финансы не позволяют такого, постарайтесь как можно больше времени проводить дома в кругу семьи.

Рак

Оградите себя от лишнего негатива. На работе могут возникнуть предложения, от которых не стоит отказываться. Приятно удивит вторая половинка. Ждите сюрприза.

Лев

Прекрасный день для продвижения по службе. Чтобы все прошло хорошо, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Или же просто качественно исполняйте свои обязанности.

Дева

Есть риск крупной ссоры с любимым человеком. Не принимайте поспешных решений и уж тем более не стоит разрывать отношения. Дайте себе время. Иначе потом можете очень сильно пожалеть.

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Весы

Есть риск сильно простудиться. Погода переменчива, а вы одеваетесь слишком легко. В семейных отношениях все отлично. Постарайтесь побольше времени проводить с детьми.

Скорпион

Прекрасный день для начала новых долгоиграющих проектов. Проявляйте инициативу. Только так вы зарекомендуете себя как серьезного и креативного сотрудника.

Стрелец

Сегодня вы полностью погрузнете в финансовых вопросах. Вам необходимо тщательно распределить свой бюджет и закрыть все долги. Будьте внимательны во время банковских операций.

Козерог

Благоприятный период для научной, творческой и спортивной деятельности. Возможно, вы получите заманчивые предложения. Только не соглашайтесь сразу. Хорошенько все обдумайте.

Водолей

Есть риск получить серьезные травмы: переломы или сильные ушибы. Будьте внимательны на дороге, есть риск небольших ДТП. Во второй половине дня возможна встреча с давним знакомым.

Рыбы

Сегодня вам весь день стоит посвятить удержанию власти. У вас появились завистники, которые хотят занять ваше место. Проявите характер. Только избегайте громких выяснений отношений.

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