Испанию, которая входит в «Большую пятерку» и автоматически попадает в финал Евровидения-2020, представит Blas Cantó (Блас Канто). Для исполнителя это не первая попытка покорить песенный конкурс. Подробнее об участнике конкурса от Испании читайте в материале.

В студии новостного шоу телекомпании Telediario De La был объявлен представитель Испании на грядущем Евровидения-2020. Им стал Blas Cantó (Блас Канто), который в своем интервью дал понять, что участие в самом большом песенном конкурсе всегда было его мечтой. Своими эмоциями испанский красавец поделился в своем аккаунте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Blas Cantó

Блас Канто Морено был в центре внимания с юных лет и даже выиграл в пятом сезоне масштабного талант-шоу в Испании «Tu Cara Me Suena» («Your Face Sounds Familiar»). Певец несколько раз пытался покорить песенный конкурс. В 2011 году в составе группы AURYN заветный билет на Евровидение ему получить не удалось. После того, как коллектив в 2016 году распался, Блас продолжил свою певческую карьеру.

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Уже в 2017 году поп-певец выпустил свой первый сольный сингл «In Your Bed», а в прошлом году – первый сольный альбом «Complicado», который занял первое место в чартах испанских альбомов. На данный момент конкурсная песня все еще не анонсирована, поэтому, чтобы ознакомиться с творчеством представителя от Испании, предлагаем послушать один из треков Бласа Канто – «Complicado».



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