«Зоя»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях сериала
20.01.2020
Сериал «Зоя» — история в 8 сериях о жизни двух людей, которым волею случая придется стать врагами. Молодая девушка из богатой семьи, с детства не знавшая отказа ни в чем, в ужасном ДТП теряет своего любимого. Но виновный в наезде скрылся с места преступления. И теперь главная героиня жаждет мести, она хочет посадить преступника за решетку. Но удастся ли ей реализовать свой план? Узнайте в 1 и 2 сериях восьмисерийного сериала «Зоя» сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!
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Зоя Новинская — молодая девушка из богатой семьи. Ее властная мать планирует выдать дочь замуж за сына влиятельного политика. И, казалось бы, вопрос о предстоящей свадьбе решен. Но Зоя любит другого и планирует выйти за него. Избранник Зои — обычный парень, далекий от образа жизни семьи главной героини.
Они счастливы вместе, но судьба разлучает влюбленных ужасным способом… Парень Зои умирает в ДТП. Виновник аварии исчез с места событий. И теперь отчаянная Зоя будет жить по-другому — она выбирает путь мести.
Что ждет зрителей в 1 и 2 сериях сериала? Смотрите сегодня «Зою» в 20:00!
Video: «Зоя»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях сериалаСериал Зоя: сколько серий в сериале Зоя и о чем сюжет 1 и 2 серии сериала Зоя, читайте в анонсе. 1 и 2 серии на сайте СТБ уже 20.01.2020
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