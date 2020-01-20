Режиссер многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак отправилась в Иорданию на Крещение. Об этом стало известно благодаря публикации в Instagram. Как королева кинематографа поздравила украинцев с Крещением — читайте в материале.

Оксана Байрак поздравила всех своих поклонников с великим праздником — Крещением Господним! Режиссер пожелала мира, благости и любви к ближнему:

«Нет разделению православных на своих и чужих! Нет кровопролитию и оскорблениям брата братом! Спасём самих себя своим же добром и разумом! Повторяя истины Христовы ежедневно, живя по законам веры. Христа крестил Иоанн Креститель в водах реки Иордан».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Именно в Иордании Оксана прошлась по оливковой аллее, прочитали молитву у места крещения Господа и три раза погрузилась в воды реки Иордан.

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