Любовный гороскоп на январь 2020 года подскажет, что для нас приготовил амур. Чего ожидать каждому знаку зодиака в делах сердечных – читайте в любовном гороскопе на январь 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Овен

Овны, после долгих праздников ваши чувства к партнеру могут немного подостыть. Однако это совсем не значит, что любовь прошла. Вам необходимо отыскать гармонию и не паниковать, если бурная страсть не появится по первому же щелчку. Иногда такое бывает. Звезды советуют не зацикливаться на сложностях и с улыбкой смотреть в будущее. Оно у вашей пары есть! А все трудности временные.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Телец

Январь – немного сложный месяц для Тельцов. Ваш партнер захочет побыть один. Однако вы расцените это как некое предательство. Не стоит. Каждому иногда хочется немного больше личного пространства и времени только для себя. Постарайтесь более уважительно относиться к желаниям своей второй половинки, и тогда ваши отношения станут еще более крепкими.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Близнецы

Для Близнецов январь может быть одним из лучших месяцев этого года. Новые интересные знакомства могут перерасти в умопомрачительный роман. Только не стоит с головой погружаться в любовь. Оставьте место для своей собственной жизни, иначе рискуете быстро перегореть и утратить интерес к партнеру. Семейным же Близнецам стоит позаботиться о своей второй половинке и подумать о возвращении романтики.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Рак

Для Раков январь может стать очень сложным месяцем. Учитывая обидчивость, Раки рискуют вспомнить все косяки своего партнера. А это может повлечь за собой крупные ссоры и серьезные размолвки. Для того, чтобы этого избежать, вам стоит сосредоточить свое внимание на положительных качествах партнера и побольше времени проводить вместе.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Лев

Львам следует проявить огромную осторожность в отношениях с любимым человеком. Из-за амбиций и цели стать первым может возникнуть желание разорвать отношения. Однако не спешите принимать решение, иначе к концу месяца можете остаться у разбитого корыта. Астрологи советуют соблюдать осторожность во время новых знакомств и не спешить в отношениях.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Дева

Девы, январь может принести вам новые отношения. Случайное знакомство может закончиться браком и рождением детей. Так что проявите осторожность, дабы не испортить себе жизнь. Для тех Дев, которые уже в паре, месяц обещает много романтики и приятных сюрпризов.

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Любовный гороскоп на январь 2020 года — Весы

Звезды советуют ослабить хватку и позволить своей второй половинке самостоятельно решать, как провести свое свободное время. Ваш пыл и нетерпимость могут стать причиной громких скандалов. Чтобы их избежать, дайте возможность своему партнеру побыть одному и заняться любимым хобби.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Скорпион

С наступлением нового года в сфере отношений произойдет обновление. Вы по-новому взглянете на своего партнера, что придаст вашим отношениям еще больше страсти. Однако астрологи настоятельно советуют не выяснять отношения с партнером, не спорить по поводу денег. И уж тем более не стоит поступать назло. Проявите терпение, и все невзгоды обойдут вас стороной.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Стрелец

Для семейных Стрельцов январь обещает быть очень спокойным. В ваших отношениях царит всепонимание и гармония. Почаще демонстрируйте свою любовь. Можно устроить несколько романтических свиданий. Это вернет в уже устоявшиеся отношения страсть и новизну. Вы слишком долго занимались бытом. Пришло время непредсказуемости.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Козерог

Козероги, вокруг вас будет витать романтика. Забудьте о вопросах карьеры и всецело погрузитесь в чувственную атмосферу любви. Устройте для своей половинки романтический вечер или отправьтесь на уик-энд в другой город. Одиноким Козерогам стоит посещать больше мероприятий и новых заведений, удача будет с вами. Возможно, вы встретите человека, с которым вскоре захотите провести всю свою жизнь.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Водолей

Январь принесет Водолеям очень много ссор. А все из-за ревности и неуверенности в себе. Постарайтесь не конфликтовать из-за денег и работы. Ваши интересы немного расходятся, однако это совсем не значит, что вы не можете быть вместе. Не ставьте свои «хочу» выше интересов партнера, тогда в отношениях будет больше нежности и душевного тепла.

Любовный гороскоп на январь 2020 года — Рыбы

Для Рыб январь 2020 года – отличное время, чтобы узнать партнера еще ближе. Проводите как можно больше времени вместе, ходите на длительные прогулки. Возможно, стоит задуматься об уик-энде за городом. Правда, не надо полностью растворяться в любимом человеке. Оставьте немного пространства и времени для себя.

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