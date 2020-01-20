Гороскоп на 21 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кого ждут приятные знакомства и наследство, а кто должен обратить внимание на свое здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

День обретения внутренней силы. Сегодня вы сможете обзавестись новыми полезными связями, которые впоследствии сыграют одну из ключевых ролей в вашей жизни.

Телец

Вам следует сосредоточить свое внимание на семье. Уютный теплый вечер, проведенный в кругу самых близких людей, надолго зарядит вас положительной энергией и прибавит уверенности в себе.

Близнецы

День мира и покаяния. Сегодня звезды не рекомендуют вступать в конфликты. Лучше посвятите себя важным делам. Можно давать взаймы. Только под проценты. Не стесняйтесь, в этом нет ничего зазорного.

Рак

Сегодня вам стоит проявить великодушие и щедрость. Откажитесь от алкоголя и табака. Посвятите день духовному насыщению. Не лишним будет извиниться перед теми, кого вы обидели.

Лев

Сегодня вам может нежданно привалить наследство. Грамотно распорядитесь финансами. Не стоит спускать все сразу. Лучше инвестируйте деньги в прибыльное дело. Позаботьтесь о здоровье.

Дева

Очень важный день. Не пытайтесь строить долгоиграющие планы. Все равно они могут поменяться. В отношениях с любимым человеком царит полная гармония. Однако вам стоит быть осторожными, кто-то положил глаз на вашу вторую половинку.

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Весы

Посвятите день своему здоровью. После всех новогодних праздников ваш вес немного увеличился, так что есть смысл подумать о посещении спортзала. Или, возможно, вы хотите записаться на танцы? В любом случае, спорт полезен.

Скорпион

Ваше стремление к лидерству похвально. Постарайтесь найти как можно больше единомышленников и превратите их в своих союзников. В случае возникновения конфликтов не выходите из себя, а постарайтесь решить все мирным путем.

Стрелец

Прекрасный день для начала новых серьезных отношений. Откажитесь от всех людей, которые тянут вас на дно. С сегодняшнего дня только вперед.

Козерог

Прекрасный день для творческих Козерогов. В финансовых делах лучше отказаться от непредвиденных трат. Покупка нового холодильника или дивана на пользу вам не пойдет. Ищите поддержку в близких. Для душевного спокойствия лучше почитайте хорошую книгу.

Водолей

Очень неблагоприятный день для командировок. Да и вообще, если у вас есть возможность, поработайте из дому. Пересмотрите свое питание. Вам катастрофически не хватает витаминов.

Рыбы

Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на расположение звезд — и то, и другое имеет свои пределы. На работе вы можете наткнуться на серьезную критику со стороны шефа. Не спорьте, иначе это повлечет за собой неприятности.

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