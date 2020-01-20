Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2020: от Бельгии выступит группа Hooverphonic

20.01.2020

Бельгия стала первой страной, которая огласила своего представителя на Евровидении-2020. В этом году на сцене песенного конкурса в Роттердаме от Бельгии выступит группа Hooverphonic. Когда будет представлена конкурсная песня и что известно о коллективе? Подробнее об участнике – в материале.

hooverphonic Eurovision

В этом году Бельгия вновь стала первой страной, которая назвала своего представителя. На Евровидении-2020 под бельгийским флагом выступит группа Hooverphonic.

Больше по теме: Объявлено имя первого судьи Национального отбора на Евровидение-2020

Группа Hooverphonic была создана в октябре 1995 года. Почти за 25 лет своей карьеры музыканты развили собственное моментально узнаваемое звучание, что-то между жанрами trip-hop и pop. Коллектив выпустил десять студийных альбомов. Последний ‒ «Looking For The Stars».

hooverphonic

Hooverphonic

С первого дня Алекс Каллиер (продюсер и автор песен) вместе с гитаристом Раймондом Гиртсом сотрудничали с разными исполнителями. С 2018 года голосом группы стала Лука Кройсбергс. Годом ранее девушка стала победительницей вокального шоу «The Voice of Flanders», где ее тренером и наставником был Алекс. 

На данный момент конкурсная песня для Евровидения-2020 уже есть в демо-версии, но еще не закончена и находится на стадии доработки. Известно, что артисты совместно с телерадиокомпанией продолжают работу над треком. А пока предлагаем послушать песню из последнего альбома Hooverphonic  «Horrible Person».


Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить