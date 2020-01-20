Бельгия стала первой страной, которая огласила своего представителя на Евровидении-2020. В этом году на сцене песенного конкурса в Роттердаме от Бельгии выступит группа Hooverphonic. Когда будет представлена конкурсная песня и что известно о коллективе? Подробнее об участнике – в материале.

В этом году Бельгия вновь стала первой страной, которая назвала своего представителя. На Евровидении-2020 под бельгийским флагом выступит группа Hooverphonic.

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Группа Hooverphonic была создана в октябре 1995 года. Почти за 25 лет своей карьеры музыканты развили собственное моментально узнаваемое звучание, что-то между жанрами trip-hop и pop. Коллектив выпустил десять студийных альбомов. Последний ‒ «Looking For The Stars».

Hooverphonic

С первого дня Алекс Каллиер (продюсер и автор песен) вместе с гитаристом Раймондом Гиртсом сотрудничали с разными исполнителями. С 2018 года голосом группы стала Лука Кройсбергс. Годом ранее девушка стала победительницей вокального шоу «The Voice of Flanders», где ее тренером и наставником был Алекс.

На данный момент конкурсная песня для Евровидения-2020 уже есть в демо-версии, но еще не закончена и находится на стадии доработки. Известно, что артисты совместно с телерадиокомпанией продолжают работу над треком. А пока предлагаем послушать песню из последнего альбома Hooverphonic – «Horrible Person».



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