Девиз предстоящего Евровидения 2020 – «Откройся». Почему именно такой слоган представляет международный конкурс, рассказал Ситсе Баккер. Исполнительный продюсер в своем комментарии также объяснил почему он может казаться незавершенным. Детальнее о девизе песенного конкурса Евровидение-2020 читайте в материале.

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Девиз предстоящего Евровидения-2020 звучит как «Open Up!», что в переводе с английского означает – «Откройся». Исполнительный продюсер песенного конкурса Ситсе Баккер объяснил, что лозунг был создан намеренно неполным. Это было сделано для того, чтобы каждый мог почувствовать свободу и закончить его по-своему. Таким образом, давая возможность узнавать друг друга лучше.

«Мы искали тему и лозунг, которые отражают то, что стоит за Нидерландами, и с чем голландцы могут идентифицировать себя; страна с открытым разумом к миру, где мы выражаем свое мнение, с уважением друг к другу. Мы также сочли важным выбрать тему, которая отражает дух нашего времени. Люди обеспокоены усилением поляризации, и свобода не столь очевидна для всех, как следовало бы.

С лозунгом «Open Up» мы горячо приглашаем людей открыться другим, высказывать разные мнения, рассказывать друг другу истории и, конечно же, слушать музыку друг друга», – подчеркивает Ситсе Баккер.

Напомним, что 65-й по счету международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме: 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал), 16 мая (финал).

Источник информации – официальный сайт eurovisionworld.com

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