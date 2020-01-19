«Следствие ведут экстрасенсы»: Почему родная мать позволила убить и изнасиловать своего 8-летнего ребенка?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Ярослава Федорова сегодня занимались ужасной историей мамы, которая через безумную любовь к мужу помогала ему избежать наказания за убийство и изнасилование ее маленькой дочери. Но что еще почувствовали экстрасенсы? И какая ужасная правда открылась в конце программы?

Недавно к экстрасенсам обратилась Екатерина Романец с Днепропетровщины, которая думает, что ее исчезнувшая 12 лет назад сестра Валя жива. Выяснилось, что восьмилетняя школьница играла у подъезда и не вернулась домой в указанное время. Через неделю поисков правоохранители сообщили, что нашли тело Вали на кладбище.

Однако родителям так и не показали тело ребенка и выдали закрытый гроб. Катя говорит, что постоянно видит сестру во снах и думает, что она жива. Как только экстрасенсы начали настраиваться, как почувствовали какую-то мертвую девочку, которая перед смертью находилась в чемодане. Ясновидящии заверили, что это не Валя, а какая-то другая школьница.

Эксперты проекта отправились на детскую площадку, где в последний раз видели Валю. Однако почувствовали, что она действительно стала жертвой какого-то маньяка-педофила. И тут экстрасенсы вновь увидели дух девушки, тело которой было в чемодане. Она привела их к своим родным – сестры Елизаветы и мамы Виктории.

Выяснилось, что погибшую девочку звали Алла. Ее нашли убитой и изнасилованной. И за это наказали отчима школьницы, а также родную мать, которая его покрывала. Викторию недавно выпустили из тюрьмы и вскоре на свободу должен выйти и отчим-убийца. Дух Аллы переживает, чтобы история не повторилась снова с ее маленькой племянницей (дочерью старшей сестры Елизаветы). Ведь малютка сейчас живет под одной крышей с женщиной, которая защищала убийцу своей дочери.

Неужели мужчину-изверга снова выпустят на свободу? И какая шокирующая правда заставила плакать на всю страну Жанну Шулакову?

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