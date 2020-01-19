«Следствие ведут экстрасенсы»: кто расплатится за изнасилования и смерти маленьких девочек из Днепропетровской области?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Ярослава Федорова были поражены историей, с которой в редакцию программы обратилась Екатерина Романец из Днепропетровщины. Не пропустите! Загадочное исчезновение восьмилетней девочки, никаких свидетелей, зацепок и следов. Родные до сих пор не понимают, где находится их маленькая Валя!

Много лет Екатерину Романец мучает вопрос, на который никто не может дать ответ.

Екатерина говорит, что ее 8-летняя сестренка много лет назад исчезла при странных обстоятельствах. Возможно, девочку похитили и сейчас она живет в другой семье? Родные до сих пор не знают, что с ней произошло.

Летним вечером, когда во всех открыты окна, а возле домов много соседей, девочка просто бесследно исчезла! Никто не слышал детского крика, не видел ничего подозрительного!

По версии правоохранителей, ребенка задушили. Удивительно, но на опознание никого из родственников почему-то не вызвали! Ясновидящие увидят, что маленького ребенка нелюди будто распяли средь белого дня! Но кому нужна была эта смерть?

Экстрасенсы почувствуют, что кроме смерти 8-летней сестренки, в этом городе была еще одна ужасная смерть – также 8-летней девочки! Сегодня ясновидящие найдут комнату пыток, где пытали пропавшую девочку! Не пропустите!

Больше по теме: Что такое карма и как ее очистить: комментарий Алены Куриловой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ