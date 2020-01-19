Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года поможет вам узнать, как планировать свою неделю. Чем можно заняться на протяжении недели и чего следует избегать? Гороскоп на неделю от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Будьте готовы к тому, что на пути к воплощению задуманного могут возникать различные препятствия. Звезды сулят вам врагов, поэтому будьте бдительными! Старайтесь сохранять хладнокровие в любых ситуациях.

Телец

На этой неделе на работе предстоит немало дел. Чтобы справиться с поставленными перед вами задачами в срок, четко придерживайтесь намеченного графика и не отвлекайтесь на мелочи.

Близнецы

У вас могут быть серьезные проблемы. Восстановить утраченные силы помогут водные процедуры и общение с детьми.

Рак

Сейчас у вас хороший период для завершения начатого ранее. Если будете внимательно слушать и наблюдать, то приобретете ценную информацию, которая пригодится в дальнейшей работе. На личном фронте не исключено возрождение чувств, на которых вы почти уже поставили точку.

Лев

На этой неделе больше внимания уделяйте семье, особенно детям. Звезды сулят вам возможные проблемы в семье.

Дева

На работе не стесняйтесь проявить индивидуальность. Имеете шанс неплохо заработать, продемонстрировав свои незаурядные способности.

Весы

Сейчас велик риск подхватить простуду. Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде и надевайте шапку.

Скорпион

У вас прекрасный период для самообразования, а также для реализации творческих проектов. В семейных отношениях возможно некоторое напряжение, постарайтесь прийти к компромиссу в спорной ситуации, не доводите дело до разборок, которые отбирают ваши силы.

Стрелец

Если вам захотелось заняться чем-то новым, доселе незнакомым, можете смело расширять свою сферу деятельности. Сейчас для этого весьма подходящее время.

Козерог

Будьте корректны при общении с малознакомыми людьми или дальними родственниками — безобидная шутка может спровоцировать серьезную ссору.

Водолей

Стройте планы на будущее и потихоньку уже приступайте к их реализации. Не забывайте о том, что «тише едешь — дальше будешь». В финансовом плане у вас все достаточно стабильно, поэтому можете позволить себе приобрести милую сердцу безделушку. Будьте осторожны при работе с электроприборами.

Рыбы

Фортуна на этой неделе – на вашей стороне. Можете браться за самые смелые и даже рискованные проекты. Однако в этот период нежелательно отправляться в дальние поездки или подписывать документы, касающиеся недвижимости. Старайтесь больше времени проводить в кругу семьи.

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