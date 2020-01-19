Дочь Яны Пасынковой предсказала появление нового члена семьи
Дочь Яны Пасынковой Сонечка предсказала появление нового члена семьи. Об этом эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», таролог Яна Пасынкова эксклюзивно рассказала сайту STB.UA.
«В нашем доме недавно поселился новый жилец – хомяк Мишутка. История его появления необычная и сказочная», – говорит Яна Пасынкова.
По ее словам, у Сони есть своя колода карт Таро, и она время от времени делает расклады:
«Однажды Соня сказала, что увидела в раскладе большого белого мишку, который превратился в хомяка. Я решила «сотворить для нее чудо». Утром, пока Сонечка спала, я пошла в зоомагазин и купила там хомяка. Пришла домой и поставила клетку с ним на место, где сидел большой белый игрушечный медведь дочери. Когда Соня проснулась и увидела пушистого живого очаровашку, ее удивлению не было предела. Так в нашей семье появился новый член семьи!»
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