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Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»

17.01.2020

Победительница масштабного шоу «Х-фактор»-10 Элина Иващенко появилась на обложке известного журнала «Отдохни». О том, как далась девушке эта победа, работе с Игорем Кондратюком и отношениях с Георгием Колдуном – читайте прямо сейчас! 

Элина, когда ты приняла решение участвовать в «Х-факторе» — верила, что победишь?

 

Я надеялась на это, конечно. Но в то же время думала и о том, что мне могут сказать, что однажды уже у меня был шанс, а я его не использовала, и теперь дорога на сцену закрыта.

Какие эмоции испытала, когда услышала, что зрители назвали тебя лучшей?

Эйфорию, потому что наконец-то сбылось то, к чему я так давно шла. И это большое счастье, что у меня все получилось, и все мои старания были не зря.

Кого из участников считала своим основным соперником?

Антона Вельбоя, потому что у него очень большая аудитория и, в основном, это подростки 14-15 лет. Поэтому я думала, что именно он будет в суперфинале. Но Гоша (Георгий Колдун. — Прим. ред.) тоже очень сильный соперник.

Тебе легко работалось с Игорем Кондратюком? Говорят, он настоящий перфекционист и очень требователен к своим подопечным.

Да, Игорь Васильевич требовательный, но очень мудрый. Он так хорошо знает про украинский шоу-бизнес изнутри, понимает, что петь, а что нет. И, честно говоря, он вообще душка. Я очень рада, что попала именно к нему в команду! Мы моментально нашли общий язык, он очень коммуникабельный и открытый.

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