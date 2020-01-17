Крещение Господне: традиции и обычаи

Ежегодно 19 января православные верующие отмечают древнейший церковный праздник – Крещение Господне или, как еще его называют в народе, Богоявление. Узнайте в материале, какие традиции и обычаи издавна соблюдались в этот день.

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Именно 19 января Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Для православных Крещение – один из самых важных праздников в году.

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Крещенский сочельник

Крещенский сочельник – это строгий пост накануне Крещения (18 января). В народе его также называют Крещенский вечер, Голодная кутья, Свечки. Хозяйки готовят в этот вечер сочиво — кутью из зёрен пшеницы, риса или ячменя.

Освящение воды

Еще со времен язычества воде приписывали исцеляющие свойства. А позже учеными было доказано, что вода может изменять не только свои свойства, но и состав под воздействием слов и мыслей человека. Этому выводу послужили многочисленные проведенные эксперименты. Так, крестьяне уверены, что молитва заряжает воду положительной энергетикой.

Считается, если в канун Крещения погрузиться в освященную воду три раза, душа и тело человека очистятся. Эта вода называется еще святой Богоявленской.

Главная традиция 19 января – совершение молебна и посещение реки, где в освященную прорубь окунаются все желающие, чтобы очиститься. Однако делать это можно только тем людям, состояние здоровья которых в норме.

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Также в этот день принято запасаться освященной водой и приносить ее своим родным и близким в дом. Как утверждают верующие люди, такая вода не портится. Более того, она помогает избавиться от болезней и может поднять настроение в самый грустный день. Святить воду следует после церковной службы. Великое освящение воды проводится 18 января после Божественной литургии и 19 января, в день Крещения Господня.

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Водой святят квартиру или дом, чтобы обеспечить спокойствие и благополучие на весь год. Но при этом, ни в коем случае, нельзя ругаться.

Традиции

На Крещение принято умываться снегом в соответствующую погоду. Считается, что эта процедура омолаживает кожу лучше остальных способов. Для этого необходимо собрать чистый снег на Крещение и дать ему растаять, после чего – нанести на лицо.

Многие пары заключают свои браки именно 19 января. Бытует мнение, что если узаконить отношения в этот день, вся дальнейшая семейная жизнь будет счастливой и спокойной.

В этот праздник молодые мамы стараются окрестить своих малышей.

В канун Крещения девушки гадают на свою судьбу, а сны с 18 на 19 января считаются вещими.

Как упоминалось ранее, в Крещенский Сочельник готовят кутью. Остатки кутьи принято отдавать живности, а часть – складывать в отдельный горшок «на судьбу». Туда также следует добавить по три ложки тех блюд, которые стояли на столе в Крещенский Сочельник.

Хорошая примета на Крещение – начать важное дело. Тогда его успешность в будущем вероятнее.

Отметим, что на Крещение нельзя работать. Лучше всего посвятить этот день близким, а также очиститься от грехов. Не стоит чрезмерно увлекаться гаданиями и застольями.

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