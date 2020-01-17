Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения

17.01.2020

Сегодня, 17 января, свой день рождения отмечает яркая и непредсказуемая Королева ночи и судья шоу «Х-фактор» Оля Полякова. Любимице публики исполнилось 36 лет. Редакция сайта STB.UA поздравляет Олю Полякову с праздником!

Сегодня невероятная артистка празднует знаменательную дату — 36 лет. Поклонники любят суперблондинку не только за «народные» хиты, честность и откровенность. Королева ночи остается эталоном красоты, глубокой и очень интересной женщиной. 

Сейчас Олю Полякову можно уверенно назвать одной из самых успешных украинских певиц, которая покорила сердца многих слушателей. Среди ее хитов — «Королева ночи», «Шлепки», «О боже, как больно», «Люли-люли», «Мама говорила», «Плавочки» и др.

Публика обожает экстравагантную Олю Полякову не только за ее творчество, но и за откровенность и умение создавать праздник. Певица является эталоном современной красоты, обладательницей огромного количества наград, премий «Исполнительница года», «Лучший эстрадный хит» и «Лучшее концертное шоу».

В 2019 году Оля Полякова стала судьей грандиозного вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Бесценный опыт артистки помог проекту открыть настоящие таланты!

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Оле Поляковой профессиональных и творческих побед!

Больше по теме: Людмила Базелюк представила авторскую песню на сцене «Х-фактора»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить