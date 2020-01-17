Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения

Сегодня, 17 января, свой день рождения отмечает яркая и непредсказуемая Королева ночи и судья шоу «Х-фактор» Оля Полякова. Любимице публики исполнилось 36 лет. Редакция сайта STB.UA поздравляет Олю Полякову с праздником!

Сегодня невероятная артистка празднует знаменательную дату — 36 лет. Поклонники любят суперблондинку не только за «народные» хиты, честность и откровенность. Королева ночи остается эталоном красоты, глубокой и очень интересной женщиной.

Сейчас Олю Полякову можно уверенно назвать одной из самых успешных украинских певиц, которая покорила сердца многих слушателей. Среди ее хитов — «Королева ночи», «Шлепки», «О боже, как больно», «Люли-люли», «Мама говорила», «Плавочки» и др.

Публика обожает экстравагантную Олю Полякову не только за ее творчество, но и за откровенность и умение создавать праздник. Певица является эталоном современной красоты, обладательницей огромного количества наград, премий «Исполнительница года», «Лучший эстрадный хит» и «Лучшее концертное шоу».

В 2019 году Оля Полякова стала судьей грандиозного вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Бесценный опыт артистки помог проекту открыть настоящие таланты!

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Оле Поляковой профессиональных и творческих побед!

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