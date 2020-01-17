Как правильно загадать желание на Крещение и во сколько это делать?
17.01.2020
Говорят, что праздник Крещение Господне, которое весь православный мир отмечает ежегодно 19 января, самое лучшее время для того, чтобы загадать заветное желание. Предлагаем проверить, так ли это на самом деле, и в ночь с 18 на 19 января загадать свое желание. Как же это правильно сделать и когда – читайте в нашем материале.
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Перед тем, как что-то просить у Вселенной и Всевышнего для себя, поблагодарите уже за то, что имеете. Не лишним будет мысленно простить и забыть все былые обиды. Сделали? Теперь можно приступать. Существует несколько разных способов загадать желание на Крещение. Мы расскажем о самых популярных из них.
Как правильно загадать желание на Крещение
- Напишите 12 желаний на маленьких листочках бумаги, положите их под подушку, а наутро вытащить три из них. Именно они обязательно сбудутся.
- В крещенскую ночь поставьте на стол чашу с водой и понаблюдайте за ней. Если в полночь по воде пойдет рябь, то надо обязательно в этот момент успеть загадать желание.
- Когда будете на берегу озера, реки или родника, возьмите кристалл перламутра или аквамарина. Там представьте свое желание в виде яркой вспышки и бросьте кристалл в воду.
- Ложась спать перед праздником Крещения, задайте вопрос о своей судьбе, на который хотели бы узнать ответ. Сон, который приснится этой ночью, — пророческий. Постарайтесь его запомнить. Для этого советуем заранее приготовить блокнот с ручкой, чтобы сразу записать. Во сне вы и найдете ответ на свой заданный вопрос.
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