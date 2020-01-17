Гороскоп на 18 января 2020 года поможет вам узнать, как планировать свой день в субботу. Как правильно вести себя в выходной и чего следует избегать? Гороскоп на субботу от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Несмотря на такие долгожданные выходные, сейчас вам стоит сдерживать свои эмоциональные порывы. Не позволяйте себе нецензурно выражаться в присутствии незнакомых людей, не кричите, не устраивайте скандалов. Также вас может захлестнуть зависть, боритесь с ней.

Телец

Сегодня на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.

Близнецы

В субботу Близнецам нужно расслабиться и побыть в одиночестве. Выключите свой мобильный, почитайте книгу и соберитесь с мыслями. Сейчас вам как никогда нужно отдохнуть наедине с собой.

Рак

Вас ждет очень размеренный день. Скорее всего, вам не придется ни о чем особо переживать. Используйте это время, чтобы разложить по полочкам все свои планы, мысли и задачи.

Лев

Человек из прошлого может застать вас врасплох. Не позволяйте ностальгии сбить вас с пути, пусть прошлое остается в прошлом. Помните, что нужно беречь свой опыт и не повторять старых ошибок.

Дева

В субботу ваши слова будут не слишком убедительными, поэтому лучше перенесите важные встречи на другое время. Также не стоит спорить с родными и друзьями.

Весы

На выходных откажитесь от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и так далее. Постарайтесь прогуляться по улице и заняться собой. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.

Скорпион

Сегодня вам лучше не вмешиваться в чужие дела. Если вам кажется, что можете помочь, лучше сначала спросите, нужна ли человеку помощь. Не стоит слишком активно решать чьи-то проблемы.

Стрелец

Сегодня вам нужен активный отдых! Но не забывайте о погоде, ведь есть риск заболеть ангиной.

Козерог

Сегодня вас может начать доставать навязчивый человек. Чтобы избавиться от раздражителя, просто скажите прямо, что вам неприятно такое внимание. Но не хамите.

Водолей

Если вам хочется взять кредит или одолжить деньги, подумайте дважды. Сейчас такой поступок может казаться правильным, но позже вам будет непросто разобраться с тяжелыми последствиями.

Рыбы

Сегодня на ваши плечи может обрушиться проблема кого-то из ваших близких. К вечеру это может вызвать сильную эмоциональную усталость. Чтобы чувствовать себя лучше, не принимайте ситуацию слишком близко к сердцу.

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