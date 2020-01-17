Алена Курилова рассказала, как магически защитить своего ребенка

Сглазить ребенка очень просто, ведь его энергетическое поле не такое мощное, как у взрослых. И порой достаточно всего лишь неискренней похвалы, сказанной человеком с дурным глазом, чтобы малыш заболел или начал постоянно капризничать. Но как защитить своего ребенка от сглаза? На этот вопрос ответила эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

Вот несколько простых способов, как магически защитить своего ребенка

Для защиты ребенка очень часто используют свою венчальную фату, которой покрывают ребеночка в коляске или люльке.

Также советую не давать чужим людям гладить малыша по голове.

Если кроватка малыша стоит возле окна, необходимо обязательно закрывать шторы для защиты ребенка от полнолуния, чтобы малыш не был беспокойным.

Если младенец без причины плачет и капризничает, необходимо его умыть святой водой и вытереть подолом своей сорочки со стороны живота. Тем самым укрепляется энергетическая связь между мамой и ребенком.

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