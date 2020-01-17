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Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа

17.01.2020

Победитель 4 сезона масштабного вокального шоу «Х-фактор» Александр Порядинский сегодня выпустил новую песню «Savior». Подробности – далее в материале.

21-летний певец Александр Порядинский продолжает свой путь на музыкальной стези. Артист представил слушателям свою новую песню – «Savior», предназначенную для Нацотбора на Евровидение-2020. По словам Александра, это не просто лирический трек с насыщенным саундом и сильной вокальной партией. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по мнению артиста, не оставит равнодушным никого.

«Современный мир является прагматичным и довольно жестким, иногда не оставляя права на ошибку. В жизни каждого случаются ситуации, из которых трудно самому найти выход. Когда безнадежность и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, когда растет разочарование в людях. Именно в такие моменты и стоит вспомнить: вы не один в этом мире», — говорит Александр Порядинский. 

Александр советует присмотреться к людям, ведь в таком случае вы можете найти того, кто вернет вам веру в себя и людей:

«Возможно, именно Вы и есть тот человек, который способен зарядить другого собственным примером, дарить вдохновение и жизненную энергию. Уже само название — Savior — является многозначительным. Спаситель или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю».

Слушайте песню Александра Порядинского «Savior» прямо сейчас!

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