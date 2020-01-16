Сурен Джулакян и Николас Петросян отправились на Шри-Ланку

Братья и победители мистического проекта «Битва экстрасенсов» Сурен Джулакян и Николас Петросян отдыхают на Шри-Ланке. Об этом ясновидящие рассказали в своих постах в Instagram. Детальнее читайте в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

После продолжительной работы известные ясновидящие Сурен Джулакян и Николас Петросян решили устроить себе отпуск. Братья отправились отдыхать на Шри-Ланку. Соответствующие посты победители мистического шоу «Битва экстрасенсов» разместили у себя в Instagram.

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Николас Петросян опубликовал фото с голым торсом, продемонстрировав отличную физическую форму.

«Единение с природой лучше всего, что дает нам цивилизация. Хотя бы раз в год отказаться от телефонов-ноутбуков и всего готового на блюдечке… Круто довольствоваться малым, но таким настоящим… Чашка зелёного чая, рыба, пойманная собственноручно и приготовленная на костре, белый песок, голубой океан и полуденное солнце… Вот и все, что мне нужно для счастья сегодня…» ‒ написал ясновидящий в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А вот Сурен Джулакян похвастался фото на пляже.

«Шри-Ланка! Удивительная земля. Здесь все относятся к жизни легко и с драйвом. Здесь тихо, иногда даже безлюдно. Но так гармонично и безмятежно…»

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