Сурен Джулакян и Николас Петросян отправились на Шри-Ланку
Братья и победители мистического проекта «Битва экстрасенсов» Сурен Джулакян и Николас Петросян отдыхают на Шри-Ланке. Об этом ясновидящие рассказали в своих постах в Instagram. Детальнее читайте в материале.
После продолжительной работы известные ясновидящие Сурен Джулакян и Николас Петросян решили устроить себе отпуск. Братья отправились отдыхать на Шри-Ланку. Соответствующие посты победители мистического шоу «Битва экстрасенсов» разместили у себя в Instagram.
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Николас Петросян опубликовал фото с голым торсом, продемонстрировав отличную физическую форму.
«Единение с природой лучше всего, что дает нам цивилизация. Хотя бы раз в год отказаться от телефонов-ноутбуков и всего готового на блюдечке… Круто довольствоваться малым, но таким настоящим… Чашка зелёного чая, рыба, пойманная собственноручно и приготовленная на костре, белый песок, голубой океан и полуденное солнце… Вот и все, что мне нужно для счастья сегодня…» ‒ написал ясновидящий в Instagram.
А вот Сурен Джулакян похвастался фото на пляже.
«Шри-Ланка! Удивительная земля. Здесь все относятся к жизни легко и с драйвом. Здесь тихо, иногда даже безлюдно. Но так гармонично и безмятежно…»
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