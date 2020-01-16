28 января 2020 года на телевизионном рынке Украины состоится знаковое событие: крупнейшие украинские медиахолдинги ‒ StarLightMedia, 1 + 1 Media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group ‒ закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. Это означает, что наиболее рейтинговые украинские телеканалы, в том числе и телеканалы группы StarLightMedia ‒ ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и Оце, ‒ перестанут вещать в открытом доступе.

Почему так происходит?

Кроме того, что украинские телеканалы производят контент самостоятельно, они за свой счет покупают за рубежом фильмы и сериалы, права на спортивные трансляции, форматы шоу, детские передачи и другую телевизионную продукцию. Покупая права на них, каналы должны гарантировать правообладателям соблюдение взятых на себя обязательств по их трансляции, в том числе ‒ обязательства транслировать этот контент исключительно на определенной соглашениями территории вещания и установленным договоренностями образом.

К сожалению, трансляция телевизионного сигнала в открытом формате является возможностью для его несанкционированного приема и ретрансляции пиратами: получая телевизионный сигнал, они незаконно предлагают его абонентам за деньги, таким образом наживаясь на зрителях и подвергая их перспективе остаться без телевидения в любой момент. В результате каналы не получают достаточное количество средств для создания или закупки нового качественного контента, а также попадают в риск штрафных санкций от правообладателей, чей контент из-за трансляции в открытом спутнике не смог на 100% быть защищенным от пиратства. К тому же за границей закодированный спутниковый сигнал ‒ это решение, к которому страны пришли уже много лет назад, что позволило качественно повлиять на борьбу с пиратами и ощутимо сказалось на развитии рынка платного телевидения.

Что нужно делать?

Если вы не являетесь абонентом спутникового телевидения, кодирование не повлияет на вас, поэтому вы можете беспрепятственно продолжить просматривать любимые каналы через выбранный вами ранее тип вещания.

Если вы ‒ абонент спутника и хотите в дальнейшем пользоваться преимуществами спутникового ТВ, вам необходимо сделать несколько простых шагов для того, чтобы не остаться без доступа к телепрограммам, которые транслируют ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце и остальные популярные украинские телеканалы.

Вот эти шаги:

Шаг 1: приобрести тюнер спутникового телевидения, который поддерживает кодировку «VERIMATRIX». Рекомендуемая розничная стоимость тюнера составляет 1099 грн.

Узнать нужный тюнер вы сможете по маркировке «УТБ», а приобрести в розничных сетях электроники и бытовой техники, в интернет-магазинах, у мастеров по подключению спутникового оборудования, а также у операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Такой тюнер ‒ единственный сертифицированный и поддерживающий кодировку Verimatrix. Обращайте на это внимание, когда будете покупать его. Сейчас его рекомендованная розничная стоимость составляет 1099 грн.

Но это еще не все: смотреть телевидение бесплатно после кодирования не получится ‒ вам нужно приобрести тюнер и подключиться к одному из двух официальных операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV, выбрать тариф и платить его ежемесячную стоимость. Информацию о тарифах и предложения официальных операторов можно найти по ссылкам https://viasat.ua/, https://xtratv.com.ua/. Мы советуем вам позаботиться о замене тюнеров как можно скорее, чтобы избежать ажиотажа и очередей.

Шаг 2: установить и настроить тюнер.

В случае если вам не удается сделать это самостоятельно, вы можете в телефонном режиме воспользоваться поддержкой оператора колл-центра провайдера спутникового телевидения, услугами которого вы пользуетесь. Кроме этого, по желанию, у вас есть возможность вызвать мастера на дом для настройки оборудования ‒ для этого вам необходимо позвонить в колл-центр оператора и подать заявку на эту услугу.

Шаг 3: наслаждаться просмотром популярных телепередач на ваших любимых каналах, пользуясь всеми преимуществами спутникового телевидения ‒ до 1000 различных каналов, HD-версии с более качественной картинкой, круглосуточная служба поддержки, надежность, широкий выбор лучших каналов, дополнительные возможности (catch up ‒ просмотр телепередачи после ее выхода).

Альтернативы спутниковому телевидению:

ОТТ-сервисы

Все, что нужно, ‒ хороший интернет и телевизор, который поддерживает SmartTV, или, как вариант, ноутбук или смартфон. Сегодня в сети немало онлайн-сервисов, которые предоставляют доступ к просмотру разнообразного контента, в том числе и телеканалов. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV ‒ это те продукты, которые работают в Украине.

IPTV от интернет-провайдера

Можно приобрести доступ к телевидению от своего провайдера интернета. Обычно они предлагают пакеты на интернет и телевидение, что значительно выгоднее, чем покупать их по отдельности.

Стоимость составляет от 59 грн в месяц. В пакет обычно входят не только телеканалы, но и ряд фильмов в высоком качестве или другой контент.

Перейти на кабельное телевидение

Узнайте, покрывает ли ваш район кабельный оператор, и свяжитесь с ним для подключения. В среднем это будет стоить от 49 грн в месяц. Некоторые взимают доплаты и за подключение.

Перейти на цифровое эфирное телевидение Т2

На Т2 закодированные каналы останутся в открытом доступе. Все, что необходимо, ‒ эфирная антенна и цифровой приемник DVB-Т2 (тюнер). Учтите, что в моделях телевизоров последних пяти лет приемник DVB-T2 обычно уже встроен. Проверить это можно в настройках.

Однако прежде чем выбрать этот вариант, для начала нужно убедиться, есть ли покрытие «цифрой» в вашем регионе. Недостаток ‒ небольшое предложение по каналам.

Остаться на «бесплатном спутнике»

Можно не делать ничего. Есть и такой вариант. Тогда в открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ