Кодирование спутниковых каналов в Украине: изменена дата

Изменена дата кодирования спутниковых каналов в Украине: перенос с 20 на 28 января. Крупнейшие украинские медиахолдинги ‒ StarLightMedia, 1 + 1 Media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group ‒ закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов.

Дату кодировки каналов перенесли с 20 на 28 января. Это обусловлено тем, что в связи с чрезмерным спросом на тюнеры, огромным количеством звонков в колл-центры (например, Виасат – до 20 000 звонков в день) образовались очереди. Физически инсталляторы не успевают обслужить все заказы, поэтому вынуждены перенести дату знакового события на телевизионном рынке.

Редакция сайта STB.UA также настоятельно рекомендует быть внимательными и покупать оборудование у официальных операторов.

StarLightMedia подтверждает продление на одну неделю периода кодирования спутникового сигнала и переноса даты с 20 на 28 января 2020 года.

«Проект кодирования спутникового сигнала, занявший у нас почти год активной работы и несколько лет планирования и подготовки, подходит к концу. Это был очень непростой процесс, включающий много последовательных этапов и параллельных работ, а также объединивший огромное количество участников рынка. Но мы довольны тем, с какими результатами подходим к финишу – мы реализовали все наши планы и на данный момент полностью готовы к кодированию: мы подключили все необходимое оборудование, наши партнеры подтвердили техническую готовность, мы уже запустили HD-версии наших каналов, а масштабы проведенных рекламных и информационных кампаний обеспечили высокий уровень осведомленности наших зрителей и высокий спрос на подключение у наших партнеров.

Мы видим, что зрители наших телеканалов активно переходят на другие технологии смотрения, в том числе DTH. Учитывая сложившуюся активность, мы приняли решение поддержать запрос провайдеров о переносе кодировки на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств — задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить и чтобы каждый зритель комфортно продолжил смотреть наши каналы. А потому мы приняли решение, что полный переход на кодированный сигнал состоится 28 января 2020 года», — комментирует Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

Как смотреть спутниковые телеканалы, мы уже ранее рассказали здесь.