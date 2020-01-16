Гороскоп на 17 января 2020 года поможет вам узнать, как планировать свой последний рабочий день недели. Как правильно вести себя в пятницу и чего следует избегать? Гороскоп на пятницу от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Вы уже долгое время бились головой о стену и старались выложиться по максимуму. Но если что-то не складывается, то так тому и быть.

Телец

Внутри вас происходит борьба между желанием оказаться в центре всеобщего внимания и желанием немного побыть в одиночестве. Дайте себе время, чтобы разобраться в своих чувствах и не пытайтесь выбрать как можно скорее.

Близнецы

Сегодня вас ожидает множество сюрпризов! Откройте свое сердце для людей, и вам станет легче!

Рак

Звезды говорят, что сейчас у вас нет четкого пути, по которому нужно идти. Так что встряхните свою привычную рутину и идите навстречу приключениям.

Лев

Сегодня у вас возможны перемены в отношениях с близкими: вы будете больше заняты собой, чем окружающими. Это не всем придется по вкусу.

Дева

В пятницу вам может показаться, что ваша дружба с кем-то стала похожа на игру в одни ворота, и вы оказались на проигрышной стороне. Если вы считаете, что отдаете больше, чем получаете, то это может быть правдой. Но прежде чем вы выскажете другу свои подозрения, подумайте о том, как важны для вас эти отношения.

Весы

Сейчас постарайтесь попридержать свой пыл и заняться здоровьем. Сложные разговоры могут быть заполнены ловушками.

Скорпион

Сегодня вам нужно хорошенько отдохнуть от работы и людей вцелом. Устройте себе вечер релакса или проведите весь день с родными.

Стрелец

Сегодня вам стоит быть осторожными с домашней техникой. Выходя из дома, проверьте, выключили ли вы утюг, закрыли ли краны с водой. Если вам известно о каких-то неисправностях, то ремонтируйте сами или вызывайте рабочих, не откладывайте эти проблемы на выходные.

Козерог

В конце недели вам может показаться, что составлять планы на будущее — очень сложное занятие. В конце концов, разве можно заглянуть в будущее, чтобы с уверенностью что-то планировать? Ситуация постоянно меняется, так что вас ждет гораздо меньше разочарований, если просто пустить все на самотек.

Водолей

Вы полны новых идей, но вам придется приложить много усилий, чтобы облечь их в практическую форму. Обратитесь к своему опыту, который вы приобрели в общении с новыми людьми — незнакомцы могут зарядить вас небывалым вдохновением.

Рыбы

Пятница для вас станет легкой и по-настоящему яркой! Насладитесь ею и отдохните как следует.

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