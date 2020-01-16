Финансовый гороскоп на январь 2020 года поможет всем знакам зодиака правильно распорядиться своими деньгами. Более того, рекомендации экстрасенсов СТБ помогут получить прибыль в январе 2020 года. Главное — следовать указанным правилам. Финансовый гороскоп читайте в материале.

Финансовый гороскоп на январь 2020 года для Овна, Льва, Стрельца (cтихия Огонь)

Для этих знаков зодиака январь будет прибыльным. Однако стоит отметить, что для получения денег необходимо уметь прощаться со старыми и ненужными вещами. Они собирают вокруг себя энергетику, которая не позволяет вам двигаться вперед и извлекать из прогресса выгоду. Поэтому экстрасенсы предлагают совместить приятное с полезным. Например, можете продать вещи, которыми давно не пользуетесь.

В работе сделайте акцент на новые технологии. Не бойтесь пробовать стратегию, к которой еще ни разу не прибегали. В современных реалиях работает нестандартный подход. Повремените со сделками. Все силы пустите на собственное развитие.

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Финансовый гороскоп на январь 2020 года для Козерогов, Тельцов, Дев (стихия Земля)

В январе для земных знаков лучше всего работать в команде. В одиночку у вас вряд ли получится обрести финансовую стабильность. Постарайтесь консолидировать усилия и в результате получить качественный продукт, который начнет приносить прибыль. Помните, что спешить не стоит. Лучше размеренно подходить к процессу и только к концу месяца видеть положительный результат.

Финансовый гороскоп на январь 2020 года для Весов, Водолеев, Близнецов (стихия Воздух)

Весам, Водолеям и Близнецам в январе должна улыбнуться удача. Здесь сыграет роль не столько формула действий, сколько умение принимать успех на свой счет. Обстоятельства готовят в январе всем воздушным знакам продвижение в карьере и новые выгодные предложения. В течение месяца трудные финансовые вопросы и нелегкое положение должны остаться в прошлом.

Финансовый гороскоп на январь 2020 года для Раков, Скорпионов, Рыб (стихия Вода)

Раки, Скорпионы и Рыбы должны быть осторожными в январе. Финансовые вопросы будут решаться сложно. Однако тот, кто будет особенно внимателен к оппонентам и конкурентам, точно получит выгоду. Расслабляться в карьерных делах точно нельзя, ведь многие наточили зубы на ваш потенциальный успех. Старайтесь не делать больших вложений в этом месяце и не тратить большие суммы на покупки. Риск также будет неоправдан, если вы попробуете изменить ситуацию с помощью нестандартных решений. Действуйте аккуратно и строго по плану.

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