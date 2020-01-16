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Евровидение-2020: представительница Албании Arilena ARA презентовала песню

16.01.2020

Албанская певица Arilena ARA представила свою конкурсную композицию для Евровидения-2020. С какой песней будет выступать Arilena ARA уже через четыре месяца в Роттердаме – смотрите прямо сейчас! 

На Евровидении-2020 Arilena ARA представит песню «Shaj». Уже сейчас композиция набирает оборотов в YouTube, ведь трек собрал почти 150 тысяч просмотров!  

Напомним, что Арилена Ара – албанская певица, родившаяся в конце 90-х годов. Известность к талантливой девушке пришла благодаря победе в албанской версии шоу «X-фактор» в 2012 году. Спустя два года Арилена выпустила свой первый сингл «Aeroplan», который возглавил чарты в стране и стал лишь началом серии хитов от исполнительницы.

В 2016 году Арилене удалось покорить Румынию. Она заняла первое место в чарте румынской Airplay-100. Совсем недавно певица стала тренером в третьем сезоне «The Voice Kids» в Албании.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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