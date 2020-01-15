Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине

В рамках тура «Королева Ночи» по США и Канаде, который начался на Рождество, судья шоу «Х-фактор» Оля Полякова дала аншлаговые концерты в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго. Выступление в последнем, которое состоялось в North Shore Center For Performing Arts, стало самым эмоциональным.

Певица поразила украинскую диаспору словами об Украине, вызвав слезы на глазах у зрителей:

«Боже, какое это большое счастье перелететь через пол-Земли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь есть моих сторонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Я хотела вам пожелать много счастья, денег, много здоровья… Чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир. Большое спасибо!» – завершила свое эмоциональное выступление Полякова.

После окончания тура по городам США и Канады певица вместе со своей семьей и семьей продюсера Михаила Ясинского отправится в отпуск в Мексику.

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