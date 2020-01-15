Гороскоп на 16 января 2020 года поможет вам узнать, как планировать свой день в четверг. Как правильно вести себя в этот день и чего следует избегать? Гороскоп на четверг от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

В четверг звезды будут вам помогать. Но нужно приложить и свои усилия, чтобы оказаться в выигрышной ситуации: ударно поработать или превозмочь лень. Не принимайте сегодня во внимание мнение посторонних людей, оно не пойдет вам на пользу.

Телец

Сегодня вам важно сохранять самообладание: не переживать, избегать конфликтных ситуаций. Лучше всего промолчать или согласиться с оппонентом. В итоге ситуация все равно разрешится в вашу пользу и вы не потратите свои нервы.

Близнецы

Вам нужно уделить внимание себе, ведь чем больше вы учитесь и работаете над собой, тем лучше вы становитесь. Сегодня именно такой день — для самосовершенствования. Уделите время для изучения новинок по профилю вашей деятельности, учебе, интересам или хобби.

Рак

Прислушайтесь к себе! Ваша спешка может привести к тому, что вы упустите важную цифру, которая в итоге ударит по вашему карману.

Лев

В четверг постарайтесь, насколько это возможно, не думать о своих заботах. Таким образом вы сможете очистить свое сознание от тревожных мыслей.

Дева

Девы, будьте очень внимательны в процессе исполнения своих обязанностей — на работе или домашних. Выполняйте их не из-под палки, а очень серьезно. Не окунайтесь с головой в суету, действуйте размеренно и уверенно.

Весы

В четверг вам нужно беспокоиться не только о своей судьбе, но и о близких, друзьях или коллегах. Тем, кому понадобится ваше участие, идите навстречу, не отказывайте в просьбах.

Скорпион

В четверг в вашей жизни могут внезапно появиться старые знакомые или коллеги, с которыми вы ранее перестали общаться из-за конфликтной ситуации или расхождения во мнениях по важному поводу. Звезды советуют не пускать их обратно в свою жизнь.

Стрелец

Сегодня вам стоит быть осторожными с домашней техникой. Выходя из дома, проверьте, выключили ли вы утюг, закрыли ли краны с водой. Если вам известно о каких-то неисправностях, то ремонтируйте сами или вызывайте рабочих, не откладывайте эти проблемы на выходные.

Козерог

Будьте осторожны в плане финансов: у вас будет искушение потратить деньги. Эти расходы будут лишними, и вы о них в итоге пожалеете. Покупайте только самое необходимое.

Водолей

Сегодня Водолеи постоянно будут отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну, и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом.

Рыбы

Четверг будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самих Рыб. В этот день вам не то, чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто то и дело будут отвлекать разные мелочи.

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