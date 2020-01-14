Жанна Шулакова рассказала всю правду о подкладах

Что делать, если вы обнаружили подклад? Об этом специально для читателей сайта телеканала СТБ рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» ведьма-некромант Жанна Шулакова.

Жанна, расскажите, что такое подклад?

Так называемые подклады – это предметы, на которые накладывается магическое заклинание. А после эти предметы подкладывают, подкидывают определенному человеку или в жилище. Подклады негативно влияют на жизнь одного определенного человека или всех обитателей дома. Иногда такой «подарок» с секретом делают не посторонние люди, а соседи, близкие «друзья» и даже родственники. В таком случае он может иметь открытую форму врученного подарка. Дарят предмет, который человек гарантированно оставит у себя дома. Иногда подклады делают на рабочем месте. Наиболее часто подклад как магический ритуал совершают в черной магии.

А какие бывают виды подкладов?

Подкладом может быть открытый подарок от близких друзей и родственников, скрытый подклад в личные вещи, переброшенный через забор дома. Если же рассматривать магические виды подкладов, то тут бывают предметы, которые сами пропитаны негативной энергетикой (пример: иголка с заклятием), которые хранят предметы, содержащие негатив (пример: платок с могильной землей) или к которым привязан дух или потусторонняя сущность (пример: венок с чьей-то могилы).

Какие предметы чаще всего используют как подклад?

Пальму первенства по количеству использований в качестве подклада удерживает обычное куриное яйцо. Профессионалы магии используют для таких целей оплодотворенное яйцо от деревенской курицы и петуха. Оно может быть как свежим, так и уже протухшим, но обязательно не разбившимся. Таким способом передают свои горести и болезни, а также делают направленную порчу на дом. Вместе с яйцом возможно поселить в дом обидчика даже небольшую темную сущность, которая будет расти и питаться силами и энергией обитателей дома. Простое обнаружение подклада и его сжигание либо вынос далеко за пределы дома обычно не разрушает связи мага с уже поселившейся в доме сущностью. Строго говоря, дом придется чистить магически, а простое уничтожение яйца не обезопасит от действий мага.

Подклад монета. Одну или несколько монет подбрасывают врагу, когда делают порчу на нищету и разорение. Существует множество видов порчи на бедность, а потому количество и достоинство монет может отличаться. Главное помнить – если вы нашли подклад монеты, необходимо сразу же принять меры. Ни в коем случае не прикасайтесь к подкладу руками, лучше всего замести подклад на совок веником, монеты выбросить в реку, а после веник сжечь на костре.

Подклад игральная карта или карта Таро. Одну или редко несколько карт подбрасывают в случае порчи для конкретного лица. Иногда разрезают две карты и склеивают их вместе. В таком виде уже магическая работа может влиять на нескольких лиц одновременно. Чаще всего сжигание обычной игральной карты с чтением молитв или защитных заговоров помогает избавиться от непрошенного колдовства. Сложнее с картами Таро. Подброшенный старший или младший аркан говорит об уровне владения современной ритуальной магией выше среднего. Но в этом случае также рекомендуется уничтожить подклад огнем.

Подклад сухая ветка. Наиболее часто такой «подарок» со злым умыслом обнаруживают не на пороге дома, а в одежде конкретного человека. Назначений у такого подклада два: присушить к себе определенного человека либо высушить его уже в качестве порчи. Воткнутые в личные вещи или одежду сухие палочки собирают и сжигают, а затем заботятся о личной чистке отливками, выкатками яйцом либо руническими чистками себя самого. Данный поклад и смежная с ним порча опасна тем, что не затухает с годами и может «выстрелить» в любой момент.

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Подклад иглы и нитки. Чаще всего такой «подарок» получают в комплекте в личных вещах или одежде, очень часто в перинах, матрасах и подушках. Скомканный и спутанный комок ниток и одна игла не сулят ничего хорошего – здесь целились на здоровье человека. Все найденное сжигают и выбрасывают прокаленную в общем с нитями костре иглу. Делать это необходимо за пределами дома. Затем человека, которому предназначался подклад, обязательно чистят магически.

Если разлили воду у порога. Мокрое пятно появляется на том месте, где выплеснули, например, воду, которой омыли мертвеца с соответствующими заклинаниями. В Восточной Европе часто выплескивают во двор к обидчику воду, в которой варили кладбищенский цветок барвинок. Круглое мокрое место недалеко от забора или ворот должно насторожить хозяина. В него ни в коем случае не следует наступать. Место поливают святой водой либо жгут вокруг него свечи с молитвами или заклинаниями. Затем чистят дом различными способами, а лучше и себя заодно.

Подклад земля в платочке. Еще один способ занести в дом нечто с кладбища и, соответственно, сделать порчу на смерть, тяжелую болезнь или просто привязать к месту темную сущность, которая будет питаться энергией хозяев. Землю кропят святой водой, поливают воском церковных свечей и ни в коем случае к ней не прикасаются, затем выбрасывают. Очень хорошо будет вернуть землю на кладбище, например, работая в толстых перчатках. Затем дом и его хозяев чистят магически.

Конечно, методы черной магии разнообразны и в качестве подклада могут быть использованы свечи, спутанные волосы, кресты и другие атрибуты ведьмы. Но другие виды подкладов – это скорее экзотика. Выше приведены самые распространенные способы наведения негатива магическим путем с помощью подкладов. В любом случае, если один из этих предметов был обнаружен, стоит озаботиться собственной энергетической безопасностью и произвести чистку.

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