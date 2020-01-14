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«Вікна-новини» ищут героиню для нового кулинарного спецпроекта

14.01.2020

Надоело готовить однообразные блюда? Хотите побаловать семью вкусненьким и интересным? Новый спецпроект программы «Вікна-новини» на СТБ срочно ищет хозяек из Киева и Киевской области, которые готовы к кулинарным переменам!

Пятеро лучших кулинаров страны, звездные выпускники и судьи кулинарного проекта «МастерШеф» посетят вашу кухню, чтобы раскрыть секреты вкусных и полезных блюд, не выходя за рамки вашего бюджета!

Вы получите уникальную возможность поучиться у настоящих профессионалов! Заинтересовало? Пишите нам по адресу: syzonenko.v@slm.ua

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