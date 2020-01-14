Сергей Притула трогательно поздравил жену с днем рождения

Ведущий прямых эфиров Нацотбора на Евровидение-2020 Сергей Притула мило поздравил жену с днем рождения. Подробности – далее в материале.

Вчера жена известного украинского телеведущего Сергея Притулы Екатерина Сопельник праздновала свой день рождения. Сергей Притула трогательно поздравил любимую с днем рождения, опубликовав ее фото в соцсети со словами любви и благодарности.

«З Днем Народження, намистинко! Дякую, що ти завжди поруч! За підтримку і любов. За доглянутих дітей і сімейний затишок! За те, що коли важко, ти це «гасиш», а коли добре – ти «каталізатор»! Будь здорова і май натхнення до праці! Я завжди поруч! Люблю!»

Напомним, что имя представителя от Украины на Евровидении-2020 мы узнаем в финале Нацотбора 22 февраля.

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