Январь – месяц, когда все празднуют и отдыхают. Нужно обязательно знать, когда удачные дни в январе 2020 года, чтобы не попасть впросак и не принимать необдуманных решений. Читайте в материале лунный календарь на январь 2020 года от Ярославы Федоровой.

Удачные дни в январе 2020 года

В январе 2020 года не так уж и много удачных дней. Поэтому, прежде чем начать новое дело, лучше свериться с лунным календарем.

Самые удачные дни – это 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31 января 2020 года. Как видите, первая половина месяца не балует нас благоприятными датами. Это время лучше всего посвятить отдыху и детальному планированию. Отложите самые важные дела на вторую половину месяца и тогда все пройдет успешно.

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Удачные дни для стрижки и посещения салона

в январе 2020 года

Чтобы постричься и изменить цвет волос или стиль в целом, лучше записаться к мастеру в такие дни: 04‒08, 11‒15 и 22 января. Остальное время посвятите своей семье.

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