Гороскоп на 15 января 2020 года поможет вам узнать, как вести себя в среду. Как правильно спланировать день и чего следует избегать? Гороскоп на среду от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Среда для вас станет просто замечательной! Звезды рекомендуют в этот день подольше поспать, послушать музыку и хорошенько отдохнуть перед четвергом.

Телец

Тельцы, займитесь своим здоровьем. Одевайтесь теплее и меньше гуляйте на улице. Сегодня у вас есть большой риск заболеть гриппом.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам интересный день. Но ваш характер и поведение могут спровоцировать коллег на ссору. Будьте спокойнее и побольше отдыхайте.

Рак

Ракам звезды сулят достаточно продуктивный день. Старайтесь, работайте и, возможно, руководство заметит ваши труды и наградит вас премией.

Лев

Звезды рекомендуют в этот день меньше есть сладкого и позаботиться о своем психическом состоянии. Возможно, вам, как никогда, нужен отпуск.

Дева

Девы должны в этот день меньше переживать из-за пустяков. Сконцентрируйтесь на важном и не бойтесь рисковать!

Весы

Среда для Весов будет яркой и непредсказуемой. Звезды советуют в этот день запланировать встречу с друзьями или пригласить на прогулку человека, который вам давно нравится.

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Скорпион

В среду Скорпионы могут быть нервными и напряженными. Сегодня вам не помешает отдых, желательно – в кругу семьи.

Стрелец

Будьте бдительны! Возможно, у вас появились недоброжелатели! Побольше общайтесь с коллегами и друзьями, они помогут найти правильный выход из такой ситуации.

Козерог

Звезды сулят Козерогам ровный хороший день. Возможно, вы встретитесь со старыми друзьями, которых не видели много лет.

Водолей

Сегодня Водолеям могут сделать очень яркий сюрприз! Расслабьтесь, отдохните и проведите этот день в кругу самых близких людей.

Рыбы

Старайтесь больше времени уделять своей второй половинке. А если вы одиноки, немедленно займитесь поисками своей любви.

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