Продолжается продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020. 8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе. Подробнее о том, где можно купить билеты на Нацотбор-2020 в Киеве, – в материале.

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявили о проведении Национального отбора на Евровидение-2020. Не пропустите главное музыкальное событие года! Станьте частью Евровидения-2020 и поддержите участников Нацотбора в Украине. Вместе мы выберем достойного артиста, который представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах.

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Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

Стоимость билетов:

8 февраля – от 320 грн.

15 февраля – от 320 грн.

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Начало: в 18:00.

Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).

Внимание! В зале будет вестись телевизионная съемка! Трансляция прямых эфиров Национального отбора будет осуществляться одновременно в эфире телеканалов СТБ и UA: Общественное вещание 8, 15 и 22 февраля.

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